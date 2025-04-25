41.22 / 41.86 47.04 / 47.80
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Софія Ротару вирішила не мовчати: співачка відреагувала на обстріл Києва

14:55 25 квітня 2025
Ротару, фото з відкритих джерел

Народна артистка Софія Ротару, яка останніми роками не дає концертів і, за чутками, живе за кордоном, гостро реагує на події, пов'язані з життям її Батьківщини. Зокрема, співачка з болем в серці виразила співчуття жителям Кривого Рогу.

Не стала вона мовчати і після того, як російські варвари завдали ударів по столиці нашої країни.

У соцмережі Ротару з'явилася публікація без жодного слова, яка, проте, зрозуміла кожному українцю.

Зазначимо, що іноді ЗМІ повідомляють, що Софія Михайлівна зараз перебуває за межами нашої країни. Хоча наприкінці 2023 року інформацію щодо від'їзду зірки естради спростувала її сестра Ауріка. Вона повідомила, що Ротару залишається з сином Русланом у своєму будинку під Києвом.

РЕКЛАМА

Проте у серпні 2024 року у мережі з'явилося відео, як виконавиця святкувала своє 77-річчя у компанії найближчих. На кадрах деякі прихильники зірки зуміли розгледіти, що знаходиться Ротару в Італії.

Також, на жаль, перестала ділитися інформацією у мережі і онука легенди Соня Євдокименко.

РЕКЛАМА

1028

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото звідкритих джерел

Близнюкам — «Туз кубків», Овнам — «Королева Пентаклів», а Ракам — «Колесо Фортуни»: розклад Таро на вікенд від мольфара

Вручення музичної премії YUNA-2025

«Я в шоці»: названо переможців музичної премії YUNA-2025 (фото)

Гороскоп на 25 квітня 2025 року

Левам не можна піддаватися на провокації, а Козероги зможуть знайти вирішення давньої проблеми: гороскоп на 25 квітня

співачка Надя Дорофєєва

«Безжальна лотерея»: в Україні скасовують премʼєри, концерти та вистави

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту