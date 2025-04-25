Софія Ротару вирішила не мовчати: співачка відреагувала на обстріл Києва

Народна артистка Софія Ротару, яка останніми роками не дає концертів і, за чутками, живе за кордоном, гостро реагує на події, пов'язані з життям її Батьківщини. Зокрема, співачка з болем в серці виразила співчуття жителям Кривого Рогу.



Не стала вона мовчати і після того, як російські варвари завдали ударів по столиці нашої країни.

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У соцмережі Ротару з'явилася публікація без жодного слова, яка, проте, зрозуміла кожному українцю.

Зазначимо, що іноді ЗМІ повідомляють, що Софія Михайлівна зараз перебуває за межами нашої країни. Хоча наприкінці 2023 року інформацію щодо від'їзду зірки естради спростувала її сестра Ауріка. Вона повідомила, що Ротару залишається з сином Русланом у своєму будинку під Києвом.

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Проте у серпні 2024 року у мережі з'явилося відео, як виконавиця святкувала своє 77-річчя у компанії найближчих. На кадрах деякі прихильники зірки зуміли розгледіти, що знаходиться Ротару в Італії.

Також, на жаль, перестала ділитися інформацією у мережі і онука легенди Соня Євдокименко.

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