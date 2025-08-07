Україна має бути в серці, а не у вишиванці: заслужений артист заступився за Софію Ротару

Народна артистка Софія Ротару час від час порушує мовчанку і коментує удари ворога по мирних містах нашої країни. Багато наших співвітчизників цим не задоволені, бо вважають, що легенда повинна більш чітко вказати, хто у цій війні є агресором і засудити його дії. Своєю чергою, заслужений артист України Іван Красовський, підтримав Ротару пише Oboz.

Красовський стверджує, що співачка, попри свою відсутність у публічному просторі, живе в Україні. Він зазначив, що Ротару завжди була закритою особою і не звикла до гучних заяв.

«Я знаю, що Софія Ротару в Україні, бо спілкуюся з її другом, який живе в США. Вона пробула в Італії, здається, два роки, але не змогла там жити. Софія Ротару завжди була обережною особою. Вона не виступає для когось і стільки зробила для культури (не тільки української, а й світової), що, можливо, має право мовчати», — зауважив митець.

Красовський наголосив, що справжній патріотизм — це внутрішнє почуття, а не зовнішні символи.

«Є такі люди, що кричать про любов до України, а в мене, наприклад, навіть немає вишиванки. Як на мене, Україна має бути в серці, а не у вишиванці», — повідомив він.

Зазначимо, що Іван Красовський, який переїхав до Лос-Анджелеса, розповів, що через щільний графік у власній вокальній студії майже не має змоги підтримувати зв'язок з українськими колегами. Його час розписаний погодинно, тому на онлайн-спілкування не вистачає часу.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Дмитро Гордон опублікував фото з Софією Ротару, яке було зроблене у 1989 році.

