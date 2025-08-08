- 22:02 Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще
Був у критичному стані через удар дрону: захисник із Тернопільщини не пережив важкого поранення
Після боротьби з наслідками важкого поранення помер захисник Микола Косюк. Він жив, навчав, захищав… і до останнього боровся за життя, повідомляє Бережанська міська рада. Воїну навіки 48 років.
«Микола навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті за спеціальністю «Фізична культура». Після навчання переїхав в Бережани. Працював вихователем у виховній колонії, викладачем фізкультури в агротехнічному інституті, а згодом, з 2014 року і до повномасштабного вторгнення — у Бережанському фаховому коледжі.
З початком війни добровольцем став до лав Збройних Сил України. Проходив службу у 44-й окремій артилерійській бригаді імені Данила Апостола. Був нагороджений відзнакою «Золотий хрест» за бойові заслуги та знищення ворожої техніки", — йдеться у повідомленні.
17 серпня 2024 року Микола Косюк отримав важке поранення внаслідок атаки дрону. У критичному стані його доставили до лікарні, де після операції він впав у кому. Попри невтішні прогнози лікарів, дружина Наталія не втрачала віри, і справжнє диво сталося.
«Через 38 днів коми Микола прийшов до тями. Після виходу з коми він проходив складне лікування та реабілітацію. Відновлення було важким, але Микола боровся з усіх сил.
Однак серце бійця зупинилось 5 серпня 2025 року. В смутку та горі залишились дружина, мати, син. дві доньки, онука, брат", — пишуть земляки.
Раніше «ФАКТИ» писали, що у бою за Покровськ загинула 20-річна захисниця із Закарпаття.63
