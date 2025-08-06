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Ховали під звуки трембіти: в бою за Покровськ загинула 20-річна захисниця із Закарпаття
У боях за незалежність і свободу України гинуть не тільки захисники, а й захисниці нашої держави. Так, Рахівська територіальна громада на Закарпатті сповістила про смерть на війні 20-річної військовослужбовиці Ангеліни Мартинюк. Молода, ніжна, сильна. Вона могла любити, мріяти, жити, але обрала шлях служіння. І пішла на війну з вірою, що захистить, повідомляє міська рада.
«Ангеліна народжена в Рахові, своє дитинство провела між Україною та Європою — навчалася в Чехії, в Ужгороді, жила з мамою у Швейцарії. Коли дівчині виповнилося 18 років, серце покликало додому. Ангеліна повернулася в Україну, обрала шлях військової і вступила до лав Збройних Сил — добровільно, свідомо, з вірою…» — йдеться у повідомленні.
Ангеліна Петрівна Мартинюк була головним сержантом-командиром розвідувального відділення механізованого батальйону. Загинула 26 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на позиції поблизу Покровська Донецької області.
«Там, де свистять кулі — вона трималася. Там, де біль — вона не зламалась. Там, де була смерть — вона залишилася світлом… Під звуки трембіти та духового оркестру з військовими почестями, серед тиші й сліз поховали героїню у місті Рахові», — повідомляють земляки.
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