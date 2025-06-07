Не пережив друге важке поранення: на Київщині попрощались із 34-річним старшим солдатом

Російські окупанти принесли чорне горе ще в одну українську родину. У Боярці на Київщині в останню дорогу провели відважного захисника Ігоря Друзя. Він був найкращим чоловіком, татом, сином, братом, другом і просто прекрасною людиною, кажуть у міській раді. Воїну навіки 34 роки.

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«Освіту за спеціальністю „Промислове квітництво“ Ігор здобув 2010 р році у Боярському фаховому коледжі НУБіП України. Проходив військову строкову службу в Києві. Працював у пожежній частині, згодом влаштувався зарядником вогнегасників», — йдеться у повідомленні.

Ігоря Друзя мобілізували до лав ЗСУ 26 вересня 2024 року. Перше поранення він отримав 6 березня 2025 року.

«Друге поранення бійця спіткало 4 травня 2025 року, — розповіли земляки героя. - Сталось це під час виконання військового обов’язку в бою поблизу села Глушківка Куп'янського району. Впродовж місяця лікарі Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, як і він сам, боролися за його життя, адже поранення було дуже важке — вогнепальне в живіт, контузія, уламки. 4 червня стрілець-помічник гранатометника помер».

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