Обирають, як рабів на ринку: у росії створили каталог вкрадених українських дітей

Російські окупанти ще з моменту анексії Криму та початку війни на Донбасі почали вивозити людей, в тому числі й дітей, з окупованої частини України у віддалені регіони росії.

Українських дітей загарбники масово вивозили всі роки війни, особливо активно після 24 лютого 2022 року.

Тепер росія навіть створила онлайн-каталог для «продажу» українських дітей. Про це повідомив

керівник благодійної організації Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014—2021) Микола Кулеба.

Кулеба зазначив, що ще з 2014 року діти з окупованих територій систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та в інші регіони росії.

За його словами, зараз окупанти шукають нові способи так званого «визволення» малолітніх українців.

«Ми з командою @Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш. На наспіх створеному сайті можна буквально „вибрати“ собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: „слухняна“, „спокійна“ тощо. Уявіть лише — ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити», — пише Кулеба.

Він зазначає, що більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Діти або залишилися сиротами, бо батьків вбили окупанти, або їм просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

«Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського „міністерства освіти“. Вся доказова база їхніх злочинів — прямо на їхніх офіційних ресурсах.

Ми в Save Ukraine зробимо все, щоб врятувати цих дітей. І повернути їм найважливіше — дім, родину, країну», — резюмує чиновник.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Нідерланди) видав ордер на арешт володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини рф марії львової-бєлової. Вони підозрюються у причетності до примусової депортації дітей з окупованих територій України до росії.

