Окупанти вивозять людей з окупованої частини України у віддалені регіони росії

У пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах рф окупанти наразі утримують понад 23 тисячі українських громадян. З них 6127 — це діти. Більшість були вивезені з України у віддалені регіони під приводом «евакуації», повідомляє Центр національного спротиву.

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«Але про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Головна ціль — якомога більше українців асимілювати в російське суспільство та використовувати як дешеву, але надійну робочу силу. Також у кремлі хочуть збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314-ти до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у бюджеті країни-терориста».

Ще один кричущий злочин росіян — вивіз українських дітей. Уповноважена з прав дитини рф марія львова-бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи 4 вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, який знаходиться на Херсонщині.

«Міжнародним правом заборонено переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин воєнний злочин».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому росіяни викрадають українських дітей.

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