- 22:02 Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще
- 21:35 «Я більше не твоя, не чия. Я — своя»: українська співачка вразила зізнанням
- 21:03 У серпні зробіть це з трояндами, щоб мати вдвічі більше квітів
- 20:35 Був у критичному стані через удар дрону: захисник із Тернопільщини не пережив важкого поранення
- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
- 19:55 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:43 Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям: готовий новий законопроєкт
- 19:41 росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: що відомо
- 19:21 Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
- 19:01 Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня
- 18:33 Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
- 18:11 Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще
У світі, де краса — це не лише зовнішність, а й енергія, яку ми випромінюємо, навіть проста стрижка може стати ритуалом. Багато хто вважає, що вибір дня для зміни зачіски — не просто питання зручності, а тонке налаштування на ритми природи. І тут на сцену виходить місячний календар.
Астрологи переконані: фази Місяця впливають на ріст волосся, його структуру, здатність до відновлення — і навіть на наш емоційний стан після стрижки. У сприятливі дні волосся росте швидше, виглядає здоровішим, а зміна іміджу приносить задоволення. Несприятливі дні можуть спричинити ламкість, втрату форми або просто «не той» настрій.
Це не магія, а спостереження, які базуються на багатовікових традиціях і сучасних астрологічних розрахунках.
За даними місячного календаря від MIG, найкращих дат для походу до перукаря в серпні не так вже й багато:
- 13 серпня (Місяць у Тельці) — день, коли стрижка зміцнює волосся, робить його блискучим і слухняним.
- 20 серпня (Місяць у Леві) — чудовий час для експериментів: нові форми, кольори, креативні рішення.
- 27 серпня (Місяць у Скорпіоні) — ідеально для оновлення іміджу, особливо якщо хочеться змінити щось глибше, ніж просто довжину.
Від походу до перукаря краще утриматись в такі дні:
- 8, 11, 12, 17, 19, 21, 23 серпня — дні, коли стрижка може не принести бажаного результату. Волосся може стати ламким, а емоційний фон — нестабільним.
Якщо ви плануєте важливу зміну іміджу — новий колір, форму чи навіть стиль — оберіть день, коли Місяць перебуває у знаках, що «люблять» волосся: Телець, Лев, Діва. А якщо хочете, щоб волосся росло швидше — стрижку варто робити на зростаючий Місяць.
Раніше відома стилістка зачісок в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла про деякі таємниці перукарів.49
Читайте нас у Facebook
Стрільцям важливо не втрачати зв’язок з реальністю, а Козорогам — поспішати з висновками: гороскоп на п’ятницю: 8 серпня