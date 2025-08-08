Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще

У світі, де краса — це не лише зовнішність, а й енергія, яку ми випромінюємо, навіть проста стрижка може стати ритуалом. Багато хто вважає, що вибір дня для зміни зачіски — не просто питання зручності, а тонке налаштування на ритми природи. І тут на сцену виходить місячний календар.

ВІДЕО ДНЯ

Астрологи переконані: фази Місяця впливають на ріст волосся, його структуру, здатність до відновлення — і навіть на наш емоційний стан після стрижки. У сприятливі дні волосся росте швидше, виглядає здоровішим, а зміна іміджу приносить задоволення. Несприятливі дні можуть спричинити ламкість, втрату форми або просто «не той» настрій.

Це не магія, а спостереження, які базуються на багатовікових традиціях і сучасних астрологічних розрахунках.

За даними місячного календаря від MIG, найкращих дат для походу до перукаря в серпні не так вже й багато:

РЕКЛАМА

13 серпня (Місяць у Тельці) — день, коли стрижка зміцнює волосся, робить його блискучим і слухняним.

— день, коли стрижка зміцнює волосся, робить його блискучим і слухняним. 20 серпня (Місяць у Леві) — чудовий час для експериментів: нові форми, кольори, креативні рішення.

— чудовий час для експериментів: нові форми, кольори, креативні рішення. 27 серпня (Місяць у Скорпіоні) — ідеально для оновлення іміджу, особливо якщо хочеться змінити щось глибше, ніж просто довжину.

Від походу до перукаря краще утриматись в такі дні:

8, 11, 12, 17, 19, 21, 23 серпня — дні, коли стрижка може не принести бажаного результату. Волосся може стати ламким, а емоційний фон — нестабільним.

Якщо ви плануєте важливу зміну іміджу — новий колір, форму чи навіть стиль — оберіть день, коли Місяць перебуває у знаках, що «люблять» волосся: Телець, Лев, Діва. А якщо хочете, щоб волосся росло швидше — стрижку варто робити на зростаючий Місяць.

Раніше відома стилістка зачісок в інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла про деякі таємниці перукарів.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook