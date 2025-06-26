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«Така вогненна»: Селена Гомес вразила новим образом (фото)

21:30 26 червня 2025
Співачка Селена Гомес

Співачка Селена Гомес, яка нещодавно відповіла на чутки про зраду її нареченого Бенні Бланко, вразила новим образом невдовзі після того, як відписалася в інстаграмі від дружини свого колишнього Джастіна Бібера — Гейлі. Зірка, видається, розгортає нову сторінку свого життя після того, як залишила старі позаду. У соцмережі Селена продемонструвала своє сміливе перетворення: вона зробила селфі та опублікувала на власній офіційній сторінці в інстаграмі.

«Я хотіла це зробити, але пошкодую про це, а потім перероблю його, щоб просто не робити #чубчик», — підписала фото зірка.

Після місяців шикарних, гладких та ідеально відшліфованих зачісок номінована на премію «Ґреммі» співачка змінила образ, з'явившись з об'ємною, багатошаровою стрижкою: волосся обрамляє її обличчя та опускається до ключиць.

Селена Гомес. Фото інстаграм
Співачка зробила селфі та опубліковала на власній офіційній сторінці в інстаграмі

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У поєднанні з яскравими рум'янами та яскраво-помаранчевою помадою, новий образ є втіленням шикарних рок-вібрацій 70-х.

Її новий образ отримав захопливі відгуки від шанувальників та підписників, які були щедрі на коментарі на кшталт «Має бездоганний вигляд», «Такий настрій» та «Така вогненна».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Селена Гомес розкрила плани щодо весілля з Бенні Бланко.

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