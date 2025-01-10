Новий рік завжди приносить нові тренди. Які вони будуть у зачісках 2025 року, зокрема у фарбуванні та стрижках? Це питання хвилює чимало жінок, адже кожна хоче мати гарний та стильний вигляд. Відома стилістка зачісок угорського походження Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes), яка зараз живе та працює у Румунії, — провідний фахівець в Європі. Багаторазова призерка міжнародних конкурсів, що проходили в Румунії, Угорщині, Франції, США та інших країнах світу, створює зачіски, які є справжніми витворами мистецтва. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Крістіна Керестеш розповіла про нові тенденції у фарбуванні та стрижках, а також дала поради з догляду за волоссям.

«Mocha Mousse нагадує шоколад, какао-мус або капучино»

— Pantone — інститут, який вивчає колористичні тенденції у кожній галузі та обирає колір наступного року, — розповідає Крістіна Керестеш. — Колір 2025 року, як завжди, було обрано після досить ретельного дослідження трендів у фешн- та beauty-індустрії, архітектурі, дизайні інтер’єру та інших сферах. Цьогоріч це Mocha Mousse — теплий м’який коричневий відтінок, який може варіюватися від пастельних тонів до насичених темно-коричневих. Він нагадує шоколад, какао-мус або капучино. Як перукарка зазначу, що цей колір має чудовий вигляд у зачісках, адже він дуже близький до природних каштанових відтінків волосся. Крім того, я вважаю його найуніверсальнішим кольором, оскільки він гармонійно поєднується з багатьма відтінками — як нейтральними, так і контрастними, як з теплими, так і холодними.

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— Які ж поєднання, на ваш погляд, найвдаліші?

— Вважаю, що будь-який відтінок Mocha Mousse, незалежно від інтенсивності, ідеальний з русявими, мідними, рудими тонами. Також він дуже гарно поєднується із зеленим або синім. Чудова ідея — поєднання двох-трьох відтінків Mocha Mousse різної інтенсивності, особливого шарму нададуть світлі відблиски на волоссі. Mocha Mousse має чудовий вигляд у різних техніках — наприклад, омбре. Це може бути розтяжка від темного до дуже світлого відтінку. Також актуальне темне коріння у поєднанні зі світлішими пасмами у палітрі Mocha Mousse та блонду по всій довжині. Цей тренд у фарбуванні може поєднуватися з будь-якою зачіскою та довжиною волосся.

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Mocha Mousse дуже гарно поєднується із зеленим або синім

«Серед популярних аксесуарів — шпильки та пов’язки для волосся, а також скранчі»

— Кому личить відтінок Mocha Mousse?

— Цей колір можна адаптувати до будь-якої зачіски, довжини, текстури, відтінку шкіри, будь-якого віку, але важливо знайти відповідний відтінок і інтенсивність.

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— Які ще нові тренди у фарбуванні актуальні у 2025 році?

— Серед нових відтінків — срібний та золотистий блонд, імбирні прянощі, вишнево-червоний відтінок коли. Залишаються актуальними бронд (суміш відтінків коричневого та блонду), медовий блонд, темно-червоні, темно-сливові та темно-кавові відтінки. Цікава тенденція забарвлення — Calico. Це поєднання коричневого, чорного, рудого та навіть блонду.

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— Чи модна асиметрія у фарбуванні? Наприклад, три яскраві пасма справа та одна зліва…

— Асиметрія у фарбуванні стає дедалі популярнішою. Акцентні пасма не повинні бути симетрично розташовані. Все має виглядати досить природно.

— А чи актуальна у зачісках, як раніше, легка недбалість?

— Недбалі, безладні зачіски залишаються в моді. Все актуальніші хаотичні хвилі, природні кучеряві текстури, висушені вручну пасма.

— Які прикраси для волосся в тренді у 2025 році?

— Ми спостерігаємо повернення моди 1980−1990 років. Серед аксесуарів, які знову популярні, — шпильки та пов’язки для волосся, широкі м’які гумки для волосся — скранчі. До речі, шпильки-гребінці у мене залишилися ще від бабусі, вона їх носила майже пів століття тому.

Крістіна Керестеш: «Mocha Mousse має чудовий вигляд у зачісках, адже він дуже близький до природних каштанових відтінків волосся»

«Актуальні усі типи чубчика: багатошаровий, короткий, дуже довгий, чубчик-шторка, прямий, асиметричний»

— Які стрижки зараз у моді?

— 2025 рік пропонує найрізноманітніші варіанти боба. Все ще залишаються модними довга стрижка «вовк», багатошарові стрижки «метелик» і «медуза». Актуальні усі типи чубчика: багатошаровий, короткий, дуже довгий, чубчик-шторка, прямий, асиметричний. Актуальний тренд для всіх типів стрижок — Anti-Fringe. Він для тих, хто не любить бахрому та багатошаровість. Проте цей тренд буде існувати паралельно з протилежним трендом Fringe, який обиратимуть поціновувачі цих ефектів.

— Як визначити для себе оптимальну довжину волосся?

— Зазвичай існує кілька коротких, середніх і довгих стрижок, які личать людині. Вони повинні гармоніювати з формою обличчя, висотою чола, довжиною шиї та й у цілому з фігурою.

— Що робити, якщо тон фарбування виявився занадто світлий або занадто темний?

— Корекцію кольору слід робити в салоні. Занадто світлі кольори можна скорегувати пігментованими масками або тоніками, які не пошкоджують волосся. Коли ж ми говоримо про надто темні кольори, які необхідно скоригувати, це вже окрема історія з іншим підходом. Якщо колір не дуже темний, його можна освітлити на 1−2 тони за допомогою спеціальної стійкої фарби, але тільки якщо він не темніше світло-русявого. Темно-рудий, наприклад, взагалі освітлювати не рекомендується. Ще раз хочу наголосити, що будь-яку корекцію відтінку волосся обов'язково має робити фахівець після діагностики волосся.

— Яким чином можна поліпшити якість волосся в домашніх умовах?

— Існують маленькі хитрощі, які допомагають це зробити. Уникайте занадто гарячої води під час миття волосся та надто високих температур під час сушіння. Чудова ідея — спати на шовкових подушках. Їжте здорову їжу, багату на вітаміни. Раз на два тижні робіть корисні для волосся маски перед тим, як мити голову.

— Сьогодні штучний інтелект проникає в усі сфери життя. Як він впливає на вашу професію?

— Додатки та програми штучного інтелекту дають можливість отримати вражаючий візуальний ефект. Однак у професійних фото- та відеозмаганнях використання фото та відео, створених ШІ, суворо заборонено.

— Яка ваша професійна мрія?

— Як кожен митець, я працюю над тим, щоб навчитися ділитися своїми знаннями та творчістю зі світом настільки професійно, наскільки це можливо. Для мене важливо розвивати свої навички та художнє бачення, адже світ навколо нас стрімко змінюється, і це справді дивовижно.

Раніше Крістіна Керестеш розповідала про деякі секрети, як обрати для себе ідеальний колір волосся.

Фото з альбому Крістіни Керестеш

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