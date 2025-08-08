Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так

Громадський діяч, учасник війни з росією Микола Мельник, який був серед кандидатів у члени Антикорупційної ради Плейсіті, висловив свою точку зору з приводу результатів голосування.

Микола Мельник подякував всім, хто долучився до голосування, називає його «прекрасною битвою», яку вони виграли, хоча до Антикорупційної ради потрапили лише представники «Демократичної Сокири».

Чому — Микола Мельник пояснив у своєму пості в Facebook: «Шановна родино, я дякую всім хто долучився вчора до голосування. Це була прекрасна битва, яку ми виграли, хоча звісно ні в яку «Антикорупційну раду» Плейсіті не потрапив ніхто окрім представників Демократична Сокира. Їх представники вже показали безкомпромісну позицію в громраді БЕБ, також в Громраді Міноборони і ще в купі всього, тож я щиро бажаю їм успіху.

А тепер по пунктах:

1) голосування продемонструвало, що «сітки» можуть бути використані і при електронному голосуванні;

2) я поважаю переможців, і я щиро вітаю людей, які зайшли в «Антикорупційну раду».

3) керівництво Демсокири спалилось на тіньовій взаємодії з «Плейсіті» тільки на одній речі. Інформація про те, що в «Раду» буде відібрано лише 9 членів з'явилась лише о 5 вечора 6 серпня, тоді як свій список вони засвітили в цей день зранку, а сформували відповідно за пару тижнів до цього. Звичайний договорняк. Я розумію, що мордою Гудименка завішаний весь Київ, але ж навіщо вже так палити свою лояльність.

4) тупість і жадібність нікого і ніколи не доводить до добра. Займати 100% місць — це дурний тон, який в результаті дає лише об'єднання проти монополістів.

5) свою маленьку битву ми, мої брати та сестри, виграли".

Фото з відкритих джерел

