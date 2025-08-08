- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
- 17:23 Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
- 17:21 Довго не протрималась: Меган Маркл згадала свою роботу офіціанткою
- 16:54 Сплеск натхнення та несподіваний подарунок Всесвіту: кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні 9 та 10 серпня
- 16:32 Падіння за місяць на 28 відсотків: у росії підраховують збитки від зниження цін на нафту
- 16:09 «Не можу повернутись у рідне місто»: популярний гурт вразив новою піснею
- 15:45 путін може грати з Трампом в ігри, намагаючись уникнути санкцій: дипломат про обман кремля
- 15:36 Керівник фракції «слуг народу» у Київраді Вітренко два місяці відмовляється зустрічатися з ветеранами
- 15:14 Щоб морква виросла солодкою, додайте це у воду під час поливу: секрет досвідчених городників
- 14:58 «Нардеп Вацак ухилявся від податків і фігурує в рейдерських схемах», — Борис Кушнірук
- 14:51 Стовпчики термометрів поповзуть вгору: які сюрпризи готує українцям на вихідних антициклон Ines
- 14:32 путін готовий поступитися територіями заради важливішого, — ЗМІ
Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
Микола Мельник подякував всім, хто долучився до голосування, називає його «прекрасною битвою», яку вони виграли, хоча до Антикорупційної ради потрапили лише представники «Демократичної Сокири».
Чому — Микола Мельник пояснив у своєму пості в Facebook: «Шановна родино, я дякую всім хто долучився вчора до голосування. Це була прекрасна битва, яку ми виграли, хоча звісно ні в яку «Антикорупційну раду» Плейсіті не потрапив ніхто окрім представників Демократична Сокира. Їх представники вже показали безкомпромісну позицію в громраді БЕБ, також в Громраді Міноборони і ще в купі всього, тож я щиро бажаю їм успіху.
А тепер по пунктах:
1) голосування продемонструвало, що «сітки» можуть бути використані і при електронному голосуванні;
2) я поважаю переможців, і я щиро вітаю людей, які зайшли в «Антикорупційну раду».
3) керівництво Демсокири спалилось на тіньовій взаємодії з «Плейсіті» тільки на одній речі. Інформація про те, що в «Раду» буде відібрано лише 9 членів з'явилась лише о 5 вечора 6 серпня, тоді як свій список вони засвітили в цей день зранку, а сформували відповідно за пару тижнів до цього. Звичайний договорняк. Я розумію, що мордою Гудименка завішаний весь Київ, але ж навіщо вже так палити свою лояльність.
4) тупість і жадібність нікого і ніколи не доводить до добра. Займати 100% місць — це дурний тон, який в результаті дає лише об'єднання проти монополістів.
5) свою маленьку битву ми, мої брати та сестри, виграли".
Фото з відкритих джерел
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.2
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня