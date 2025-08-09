Дівам потрібно проявити креатив, а у Водоліїв високий ризик травматизму: гороскоп на 9 серпня

Добігає кінця поточний тиждень, який, за запевненням астрологів, повинен принести особливий успіх п'яти знакам Зодіаку.

А про те, що чекає на всіх представників зодіакального кола в суботу, 9 серпня, розповідає «ТСН», стверджуючи, що сьогодні успіх у всіх життєвих сферах стане супутницею тих, хто не тільки сам випромінюватиме радість, а й ділитиметься нею з іншим.

Овен

Гороскоп для Овнів на 9 серпня 2025 року радить знаку розпочинати новий проєкт лише після ретельного обмірковування. Зірки не рекомендують Овнам імпровізувати та намагатися вирішити питання з нальоту.

Телець

Гороскоп для Тельців на 9 серпня 2025 року рекомендує знаку всіма силами підтримувати гарний настрій і не засмучуватися. Позитивний внутрішній настрій допоможе сформувати відповідний зміст сьогодення.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків на 9 серпня 2025 не рекомендує знаку особливо покладатися на думку оточуючих. Сьогодні Близнюкам варто повністю покладатися лише на себе — поради сторонніх людей навряд чи будуть корисними.

Рак

Гороскоп для Раків на 9 серпня 2025 року застерігає знак від потурання своїм слабкостям — від гастрономічних спокус та шкідливих звичок сьогодні краще триматися далі, інакше це позначиться на самопочутті не найкращим чином.

Лев

Гороскоп для Левів на 9 серпня 2025 року визначає цей день як час, сприятливий для ділових переговорів. Зірки рекомендують знаку скористатися вдалим моментом — партнери будуть готові йти назустріч побажанням Левів.

Діва

Гороскоп для Дів на 9 серпня 2025 року радить тим, хто планував старт нових проєктів, зробити це сьогодні. Зірки будуть на боці людей, діяльність яких пов'язана з творчістю. Проте креатив принесе користь і працівникам технічних сфер.

Терези

Гороскоп для Терезів на 9 серпня 2025 року рекомендує знаку відповідально ставитися до планування та розраховувати свої сили так, щоб їх вистачило на всі завдання. Особливо це важливо для тих, хто розпочинає реалізацію масштабного проєкту.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів на 9 серпня 2025 року рекомендує знаку організувати собі відпочинок, вирушивши на дачу чи на пікнік.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців на 9 серпня 2025 року попереджає знак про можливість емоційних гойдалок, яким слід протиставити силу волі та характер. Сьогодні не варто давати можливості обставинам вивести вас із рівноваги.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів на 9 серпня 2025 року попереджає знак про перешкоди, які сьогодні виникатимуть на шляху до мети. Зірки радять Козерогам рухатися вперед незважаючи ні на що.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв на 9 серпня 2025 року попереджає знак про травмонебезпечний день. Сьогодні Водоліям варто бути обережними при використанні побутових електроприладів.

Риби

Гороскоп для Риб на 9 серпня 2025 року називає сьогоднішній день часом, вдалим для укладання важливих угод, підписання документів та будь-яких операцій, пов'язаних із фінансами. Усі вони обіцяють бути успішними.

