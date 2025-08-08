Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким цими вихідними, 9−10 серпня, особливо посміхнеться удача, а знавці карт Таро зробили розклад для кожного зі знаків на суботу, 9 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Туз Денаріїв

Карта означає початок нового, матеріально значущого шляху, стверджує slovofraza.com. Це може бути як пропозиція щодо роботи, так і щодо вкладення грошей. До речі, розклад карт Таро для Овнів на 9 серпня передбачає, що цей день вдалий для початку довгострокового проєкту.

Порада карт: Не пропустіть момент — він справді цінний.

РЕКЛАМА

Телець — Вісімка Мечів

Карта попереджає, що знак може опинитися у пастці власних сумнівів чи зовнішніх обставин. Можливо, Тельцям доведеться відмовитись від звичного розпорядку, щоб зайнятися серйозним проектом. Звільнитись від обмежень знаку допоможе внутрішня сила. Головне — намітити шляхи виходу із ситуації.

Порада карт: не варто піддаватися паніці — не все так страшно, як здається.

РЕКЛАМА

Близнюки — Лицар Кубків

Карта означає потребу в емоційній щирості та романтичних імпульсах. Можливо, завтра Близнюки зможуть зізнатися у симпатії чи навпаки, про почуття скажуть йому. День сприятливий для налагодження контактів або згладжування старих конфліктів.

Порада карт: зберігайте баланс між емоціями та здоровим глуздом.

Рак — Дама Жезлів

РЕКЛАМА

Карта позначає впевненість у собі та харизму. Завтра Раки будуть прикладом для оточуючих і зможуть брати відповідальність на себе. День чудово підійде для сміливих починань, а потрібні люди та обставини будуть притягнуті до знака його енергією.

Порада карт: ви на вірному шляху, головне — вірити у себе.

Лев — Четвірка Жезлов

Значення карти — завершення важливого етапу життя, радість і святковий настрій. Завтра Леви зможуть відчути результат своїх зусиль. І це слід відзначити — порадуйте себе чи влаштуйте невелике свято.

Порада карт: привід порадіти можна знайти навіть у повсякденній рутині.

Діва — Десятка Денаріїв

Карта означає благополуччя, сімейні цінності, стабільність. Можливо, знаку доведеться вирішувати питання, пов'язані з грошима чи майном, із сім'єю та родичами. Діви, які мають хороший досвід, зможуть надати підтримку оточуючим.

Порада карт: дійте не тільки заради себе — це принесе задоволення.

Терези — Дама Мечів

Карта означає незалежність і чіткість мислення та вміння відокремлювати почуття від фактів. Не виключено, що завтра Терезам доведеться приймати складне рішення або переглядати пріоритети. Знаку слід зберігати баланс: не потрібно давати собою маніпулювати, проте зайвої різкості краще уникати.

Порада карт: сила знака — в умінні поєднувати розум та інтуїцію.

Скорпіон — Вісімка Денаріїв

Карта означає отримання нових знань, розвиток навичок та вказує на копітку роботу. Завтрашній день — вдалий час для початку нового проекту чи навчання. Справи, розпочаті цього дня, принесуть успіх у майбутньому.

Порада карт: не упустіть шанс просунутися вперед — ви знаходитесь у точці зростання.

Стрілець — Шістка Кубків

Карта вказує на повернення до минулого. Завтра може відбутися зустріч із людиною, з якою Стрільці були раніше знайомі, або ж наринуть спогади. Цього дня вдалими будуть спроби загладити сварку та отримати емоційне полегшення.

Порада карт: зробіть висновки з минулого, які допоможуть вам у зараз.

Козеріг — Десятка Жезлів

Карта позначає і силу вирішення завдання, і вантаж відповідальності. Можливо, наближається до завершення проект, над яким останнім часом працювали Козероги. Важливо пам'ятати, що знаку не обов'язково звалювати все на себе — частину завдань можна делегувати.

Порада карт: постарайтеся не вигоряти — навіть у найсильніших людей є межа.

Водолій — Трійка Жезлів

Карта говорить про момент, коли знак може побачити результати вжитих ним кроків, а також починати будувати довгострокові плани. І робити це слід робити з розумінням поставленої мети. Це може стосуватися всіх сфер життя знака — як професійної, так і особистої.

Порада карт: не варто поспішати та розпорошуватися, оскільки завтрашній день — день перспектив.

Риби — Туз Кубків

Карта означає чисте почуття, що готове народитися. Це може стосуватися як романтичних відносин, итак і творчості. Риби можуть відчути сплеск творчої енергії або відчуття гармонії із собою та світом. Завтра сам Всесвіт підтримуватиме ініціативи знака, якщо вони йтимуть від серця.

Порада карт: не блокуйте емоції — дозвольте собі відчути все, що відбувається.

Матеріал «Щастя вже на порозі: кому серпень принесе багатство і успіх» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

89

Читайте нас у Facebook