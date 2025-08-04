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Допоможе енергія зірок: успіх прийде до п'яти знаків зодіаку на тижні 4 — 10 серпня
Астрологи стверджують, що серпень принесе багатство та успіх деяким знакам зодіаку. А про те, кому пощастить на тижні з 4 по 10 серпня, розповідає гороскоп, складений для сайту slovofraza.
Лев
Для Левів цей тиждень буде особливо вдалим, ви притягуватимете до себе можливості. Вдалі ділові контакти та несподіване фінансове заохочення — це чекає на вас найближчими днями. Не бійтеся бути у центрі уваги. Головне — не прогаяти момент і діяти рішуче.
Стрілець
Цей тиждень ідеально підійде для початку нових проєктів. Можливі вигідні знайомства, які в майбутньому виявляться дуже корисними. Не пропустіть шанс зробити крок вперед до своїх мрій.
Телець
Для Тельців гроші можуть прийти з несподіваного джерела, а старі зусилля нарешті принесуть плоди. Успіх супроводжуватиме фінансові справи та питання нерухомості. Не бійтеся виявити ініціативу — це спрацює.
Близнюки
Близнюків удача супроводжуватиме у спілкуванні, переговорах та будь-яких справах, де важливі слова. Вас почують, зрозуміють та підтримають. Можливі приємні сюрпризи, вигідні пропозиції та навіть несподівана допомога з боку, звідки ви не чекали.
Терези
У Терезів кар'єрні справи можуть різко піти в гору, особливо якщо ви готові до співпраці та компромісів. З'являться можливості заявити про себе та зміцнити авторитет. Головне — діяти неквапливо, але впевнено. Успіх буде на вашому боці.
Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».77
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