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Гороскоп

Допоможе енергія зірок: успіх прийде до п'яти знаків зодіаку на тижні 4 — 10 серпня

17:52 4 серпня 2025
Знаки, фото з відкритих джерел

Астрологи стверджують, що серпень принесе багатство та успіх деяким знакам зодіаку. А про те, кому пощастить на тижні з 4 по 10 серпня, розповідає гороскоп, складений для сайту slovofraza.

Лев
Для Левів цей тиждень буде особливо вдалим, ви притягуватимете до себе можливості. Вдалі ділові контакти та несподіване фінансове заохочення — це чекає на вас найближчими днями. Не бійтеся бути у центрі уваги. Головне — не прогаяти момент і діяти рішуче.

Стрілець
Цей тиждень ідеально підійде для початку нових проєктів. Можливі вигідні знайомства, які в майбутньому виявляться дуже корисними. Не пропустіть шанс зробити крок вперед до своїх мрій.

Телець
Для Тельців гроші можуть прийти з несподіваного джерела, а старі зусилля нарешті принесуть плоди. Успіх супроводжуватиме фінансові справи та питання нерухомості. Не бійтеся виявити ініціативу — це спрацює.

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Близнюки
Близнюків удача супроводжуватиме у спілкуванні, переговорах та будь-яких справах, де важливі слова. Вас почують, зрозуміють та підтримають. Можливі приємні сюрпризи, вигідні пропозиції та навіть несподівана допомога з боку, звідки ви не чекали.

Терези
У Терезів кар'єрні справи можуть різко піти в гору, особливо якщо ви готові до співпраці та компромісів. З'являться можливості заявити про себе та зміцнити авторитет. Головне — діяти неквапливо, але впевнено. Успіх буде на вашому боці.

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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