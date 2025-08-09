41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Спорт

Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул (фото, відео)

12:09 9 серпня 2025
Сігетоші Котарі

Відомий японський боксер 28-річний Сігетоші Котарі помер напередодні через шість днів після жорстокого 12-раундового бою за титул чемпіона Східно-Тихоокеанської федерації боксу в першій напівлегкій вазі зі своїм співвітчизником Ямато Хатою в Токіо, повідомляє BoxingScene. Раніше мексиканського боксера знайшли мертвим через кілька годин після поєдинку в США.

Після бою в залі «Коракуен», що завершився внічию, уболівальники проводжали Котарі оплесками. Але в роздягальні боксер знепритомнів і був доправлений до лікарні з крововиливом у мозок.

Японська комісія з боксу написала у пресрелізі, що в лікарні Котарі переніс краніотомію — операцію з видалення частини черепа для зняття тиску та лікування черепно-мозкової травми. Але всі зусилля лікарів виявилися марними.

«Воїн на рингу. Боєць за духом. Пішов дуже рано», — йдеться на сторінці Всесвітньої боксерської організації (WBO) у соцмережах.

На професіональному рингу Сігетоші Котарі провів 12 боїв, у яких здобув 8 перемог (5 з них — нокаутом), два поєдинки завершив унічию та у двох програв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу з боксу помер на шляху до спортзалу.

Фото із соцмереж

272

    Введіть вашу скаргу

