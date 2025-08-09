- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул (фото, відео)
Відомий японський боксер 28-річний Сігетоші Котарі помер напередодні через шість днів після жорстокого 12-раундового бою за титул чемпіона Східно-Тихоокеанської федерації боксу в першій напівлегкій вазі зі своїм співвітчизником Ямато Хатою в Токіо, повідомляє BoxingScene. Раніше мексиканського боксера знайшли мертвим через кілька годин після поєдинку в США.
Після бою в залі «Коракуен», що завершився внічию, уболівальники проводжали Котарі оплесками. Але в роздягальні боксер знепритомнів і був доправлений до лікарні з крововиливом у мозок.
August 8, 2025
Японська комісія з боксу написала у пресрелізі, що в лікарні Котарі переніс краніотомію — операцію з видалення частини черепа для зняття тиску та лікування черепно-мозкової травми. Але всі зусилля лікарів виявилися марними.
«Воїн на рингу. Боєць за духом. Пішов дуже рано», — йдеться на сторінці Всесвітньої боксерської організації (WBO) у соцмережах.
На професіональному рингу Сігетоші Котарі провів 12 боїв, у яких здобув 8 перемог (5 з них — нокаутом), два поєдинки завершив унічию та у двох програв.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу з боксу помер на шляху до спортзалу.
Фото із соцмереж272
