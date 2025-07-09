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Відомого боксера знайшли мертвим за кілька годин після бою: його так і не дочекалися на вечерю (фото)
Відомий мексиканський боксер-професіонал 37-річний Педро «Тоні» Родрігес (15 перемог, 7 з них — нокаутом, 26 поразок, 3 нічиї) раптово помер у номері готелю в США після бою, повідомляє Marca. Раніше легендарний чемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу.
За інформацією видання, після поразки від американця Філліпа Велли (4 перемоги, 2 з них — нокаутом) одноголосним рішенням суддів в шестираундовому бою у Фініксі мексиканець повернувся до свого готельного номера, попередньо домовившись повечеряти з іншими учасниками боксерського шоу.
Але у ресторані Родрігес так і не з'явився. Його бездихане тіло під ранок виявили співробітники готелю. Вони відчинили номер мексиканця після того, як боксер не з'явився на трансфер до аеропорту та не відповів на дзвінок.
«Чоловік зателефонував мені, коли його бій закінчився. Потім він повернувся в готель, і ми розмовляли відеозв'язком, — пролила світло на останні години життя боксера його дружина Карла Валенсуела. — Педро сказав, що піде повечеряє і повернеться назад у номер, оскільки о 3:30 ранку за ним мали заїхати, щоб відвезти до аеропорту. Ось і все, про що ми говорили. Я не знаю, що сталося насправді, я вражена».
До речі, одним із перших, хто відреагував на трагедію, був суперник Родрігеса в останньому бою. «Дякую, що розділив ринг з Педро протягом шести раундів. Мої думки та молитви з його сім'єю. Спочивай зі світом, чемпіон», — написав Філліп Велла в соцмережах.
Додамо, що Педро «Тоні» Родрігес, який працював санітаром-носієм у Мексиканському інституті соціального забезпечення, дебютував на професіональному рингу у 2008 році. 2019-го він повісив рукавички на цвях, але у травні цього року мексиканець відновив кар'єру, програвши нокаутом Ітану Пересу. У Родрігеса, який програв перед смертю сім поєдинків поспіль, залишилися дружина та троє дітей.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком.
Фото із соцмереж2900
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