Відомого боксера знайшли мертвим за кілька годин після бою: його так і не дочекалися на вечерю (фото)

Відомий мексиканський боксер-професіонал 37-річний Педро «Тоні» Родрігес (15 перемог, 7 з них — нокаутом, 26 поразок, 3 нічиї) раптово помер у номері готелю в США після бою, повідомляє Marca. Раніше легендарний чемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу.

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За інформацією видання, після поразки від американця Філліпа Велли (4 перемоги, 2 з них — нокаутом) одноголосним рішенням суддів в шестираундовому бою у Фініксі мексиканець повернувся до свого готельного номера, попередньо домовившись повечеряти з іншими учасниками боксерського шоу.

Але у ресторані Родрігес так і не з'явився. Його бездихане тіло під ранок виявили співробітники готелю. Вони відчинили номер мексиканця після того, як боксер не з'явився на трансфер до аеропорту та не відповів на дзвінок.

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«Чоловік зателефонував мені, коли його бій закінчився. Потім він повернувся в готель, і ми розмовляли відеозв'язком, — пролила світло на останні години життя боксера його дружина Карла Валенсуела. — Педро сказав, що піде повечеряє і повернеться назад у номер, оскільки о 3:30 ранку за ним мали заїхати, щоб відвезти до аеропорту. Ось і все, про що ми говорили. Я не знаю, що сталося насправді, я вражена».

До речі, одним із перших, хто відреагував на трагедію, був суперник Родрігеса в останньому бою. «Дякую, що розділив ринг з Педро протягом шести раундів. Мої думки та молитви з його сім'єю. Спочивай зі світом, чемпіон», — написав Філліп Велла в соцмережах.

Додамо, що Педро «Тоні» Родрігес, який працював санітаром-носієм у Мексиканському інституті соціального забезпечення, дебютував на професіональному рингу у 2008 році. 2019-го він повісив рукавички на цвях, але у травні цього року мексиканець відновив кар'єру, програвши нокаутом Ітану Пересу. У Родрігеса, який програв перед смертю сім поєдинків поспіль, залишилися дружина та троє дітей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер непереможний чемпіон світу з боксу, який став знаменитим автогонщиком.

Фото із соцмереж

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