Легендарний чемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу (фото, відео

У віці 68 років раптово помер легендарний ямайський боксер, чемпіон світу у трьох вагових категоріях Майк Маккаллум, повідомляє BoxingScene. Раніше не стало легендарного чемпіона світу з боксу, що бився з Алі і став священиком.

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За інформацією джерела, життя титулованого боксера, який працював тренером, обірвалося у Лас-Вегасі (США). Маккаллум їхав на тренування до спортзалу, і йому стало погано за кермом. Поліція знайшла колишнього боксера, що встиг з'їхати з дороги, вже без ознак життя.

Перший в історії чемпіон світу з боксу з Ямайки Майк Маккаллум, який виступав на Олімпійських іграх-1976, володів чемпіонськими поясами в першій середній вазі (WBA, 1984—1987 роки), середній (WBA, 1989—1991 роки) та напівважкій (WBC, 1995).

За свою професіональну кар'єру ямаєць провів 55 поєдинків. У його активі 49 перемог, 36 з яких — нокаутом, 5 поразок (жодної дострокової) та 1 нічия.

2003 року Майка Маккаллума включили до Міжнародної зали слави боксу.

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Колишній редактор Boxing News Клод Абрамс згадував: «Якби мені довелося вибрати одного бійця, чиї дії виглядали бездоганно просто, це був би Маккаллум. Технічний, тактик, володар міцної щелепи та приголомшливого боксерського інтелекту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя олімпійський чемпіон, який переміг у фіналі боксера з Радянського Союзу.

Фото із соцмереж

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