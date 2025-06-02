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Легендарний чемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу (фото, відео
У віці 68 років раптово помер легендарний ямайський боксер, чемпіон світу у трьох вагових категоріях Майк Маккаллум, повідомляє BoxingScene. Раніше не стало легендарного чемпіона світу з боксу, що бився з Алі і став священиком.
За інформацією джерела, життя титулованого боксера, який працював тренером, обірвалося у Лас-Вегасі (США). Маккаллум їхав на тренування до спортзалу, і йому стало погано за кермом. Поліція знайшла колишнього боксера, що встиг з'їхати з дороги, вже без ознак життя.
Перший в історії чемпіон світу з боксу з Ямайки Майк Маккаллум, який виступав на Олімпійських іграх-1976, володів чемпіонськими поясами в першій середній вазі (WBA, 1984—1987 роки), середній (WBA, 1989—1991 роки) та напівважкій (WBC, 1995).
#boxing #MikeMcCallum pic.twitter.com/0e6ozy9DVP- Tom Gray (@Tom_Gray_Boxing) June 1, 2025
За свою професіональну кар'єру ямаєць провів 55 поєдинків. У його активі 49 перемог, 36 з яких — нокаутом, 5 поразок (жодної дострокової) та 1 нічия.
2003 року Майка Маккаллума включили до Міжнародної зали слави боксу.
Колишній редактор Boxing News Клод Абрамс згадував: «Якби мені довелося вибрати одного бійця, чиї дії виглядали бездоганно просто, це був би Маккаллум. Технічний, тактик, володар міцної щелепи та приголомшливого боксерського інтелекту».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя олімпійський чемпіон, який переміг у фіналі боксера з Радянського Союзу.
Фото із соцмереж85
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