На пляжі в курортній Затоці вибухнули міни: є жертви

Неподалік курортного міста Затока Одеської області вибухнула міна. Три людини загинуло внаслідок підриву міни. Про це повідомили очевидці, інформує «Думська».

Трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді знаходилися люди.

В поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають всю інформацію щодо інциденту.

Зазначимо, що за даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

У Нацполіції повідомили, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

«Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!!! В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді», — йдеться у повідомленні.

Кіпер закликав відпочивати лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою.

Як писали «ФАКТИ», 7 червня під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

