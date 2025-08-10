- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
- 18:32 Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду, — американський дипломат
- 18:11 Аб'юзер та педофіл? Популярний український актор опинився у центрі скандалу
- 17:45 У середині серпня Всесвіт допоможе цим знакам зодіаку реалізувати найсміливіші плани
- 17:23 «Вона використовує його, вона абсолютна психопатка»: психологиня про наміри Меган Маркл
- 16:54 Овочеві корейські оладки від Пави: ідеальний перекус за 15 хвилин
- 16:32 Іран незадоволений тим, як рф допомагає йому у відповідь на постачання дронів: стали відомі деталі
- 16:06 Базова соціальна допомога: в яких випадках в її призначенні відмовлять
- 15:42 На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня
- 15:21 Раніше не фіксували: російські дрони масово атакують ліси на Лиманському та Сіверському напрямках
- 14:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:51 Десять днів літнього комфорту: на яку погоду чекати українцям у середині серпня
На пляжі в курортній Затоці вибухнули міни: є жертви
Неподалік курортного міста Затока Одеської області вибухнула міна. Три людини загинуло внаслідок підриву міни. Про це повідомили очевидці, інформує «Думська».
Трагедія сталася сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз. Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді знаходилися люди.
В поліції повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають всю інформацію щодо інциденту.
Зазначимо, що за даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.
У Нацполіції повідомили, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників — жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.
Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.
«Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить: перебування в неперевірених акваторіях — смертельно небезпечне!!! В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді», — йдеться у повідомленні.
Кіпер закликав відпочивати лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою.
Як писали «ФАКТИ», 7 червня під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.266
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня