Двоє людей загинули на пляжі в Затоці внаслідок вибуху

У курортному селищі Затока Одеської області 7 червня вдень сталася трагедія. Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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«Особи загиблих наразі встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою „нещасний випадок“», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликали жителів та гостей Одещини не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

Видання «Думська» повідомило з посиланням на правоохоронців, що чоловіки загинули в результаті підриву міни.

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Як писали «ФАКТИ», під час нещодавніх навчань НАТО біля узбережжя Болгарії літаки союзників повідомили про виявлення понад 100 мін в Чорному морі. Після того, як російський флот повернувся у східну частину Чорного моря, путін намагається використати міни, щоб обмежити або припинити експорт українського зерна.

Ілюстративне фото

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