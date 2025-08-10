- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Десять днів літнього комфорту: на яку погоду чекати українцям у середині серпня
Після того, як антициклон Ines приніс комфортну погоду в Україну, розпочинається новий синоптичний період, який триватиме до 20-х чисел серпня.
Значна територія буде з малохмарною та сухою погодою з комфортними температурними показниками та підвищеним атмосферним тиском. У деяких районах півдня та сходу України у зв'язку з дефіцитом опадів буде розвиватися ґрунтова посуха, а також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах, зазначає метеоролог Ігор Кібальчич.
У понеділок, 11 серпня, вночі у північних областях, вдень на сході країни пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. На решті території України переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 5 — 10 м/с, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.
У вівторок, 12 серпня, на всій території України встановиться спокійна та суха погода, без опадів. Вітер очікується переважно північно-західний, 5 — 10 м/с, на крайньому заході змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, у південній частині та на Закарпатті до +31 °С.
У середу, 13 серпня, утримається малохмарна та суха погода по всій Україні, завдяки впливу малорухомого антициклону. Вітер очікується переважно північно-західний, 5 — 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +28…+33 °С.
У четвер, 14 серпня, по всій території нашої країни переважатиме сонячна і тепла погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5 — 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
У п'ятницю, 15 серпня, на всій території нашої країни збережеться антициклональний характер погоди. Тому опадів не передбачається, а небо буде малохмарним. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
У суботу, 16 серпня, Україна продовжить перебувати в умовах антициклону, тому опадів не передбачається, лише вдень на крайньому сході можливі невеликі грозові дощі. Вітер очікується переважно північно-східним, 5 — 10 м/с, у Приазов'ї та Криму не виключені окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах +11…+17 °С, вдень +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті +30…+35 °С.
У неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться: очікується малохмарна та суха погода по всій Україні. Вітер утримається східного / північно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується +10…+16 °С, в денний +25…+30 °С, у південній частині та на Закарпатті +29…+34 °С.
Метеозалежним людям також слід враховувати «небезпечні дати», пов'язані з магнітними бурями.70
