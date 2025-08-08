Стовпчики термометрів поповзуть вгору: які сюрпризи готує українцям на вихідних антициклон Ines

Як і обіцяли синоптики, найближчими вихідними антициклон Ines принесе в Україну суху сонячну погоду з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском.

Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич.

Субота, 9 серпня:

У західних областях очікується погода без істотних опадів внаслідок впливу області підвищеного тиску. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, в денні години +23…+28 °С, на Закарпатті +28…+32 °С.

У північних областях вночі та вранці місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози; вдень переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с; вдень північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С.

У південних регіонах та у Криму очікується спекотна та суха погода в умовах малохмарного неба. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується +16…+21 °С, вдень +31…+36 °С.

У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +13…+18 °С, в денні години +27…+32 °С.

Неділя, 10 серпня:

У західних регіонах України під впливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, на Закарпатті +31…+36 °С.

У північних областях очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

У центральних регіонах України в умовах антициклону опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+18 °С, вдень +27…+32 °С.

У південній частині країни та у Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У східній частині України прогнозується суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

