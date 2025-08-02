Небезпечні дати: календар магнітних бур на серпень-2025

У серпні Землю накриють кілька хвиль магнітних бур. Найбільша сонячна активність припаде в період з 7 по 14 серпня.

Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна ситуація протягом серпня буде доволі спокійною. Очікується невелика кількість потужних бур, які мають вплив на стан метеозалежних людей.

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Сильні магнітні бурі рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікуються 7, 9, 11, 13 та 19 серпня.

Геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю очікуються 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, та 22 серпня.

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Відомо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 та відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Магнітні бурі, особливо на рівні 4−5 балів за К-індексом, можуть негативно впливати на самопочуття. Люди з хронічними захворюваннями можуть скаржитися на головний біль, запаморочення, перепади артеріального тиску, втому, дратівливість, безсоння та загострення хронічних хвороб.

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Щоб зменшити вплив бур на організм, лікарі радять спати не менше 7−8 годин, уникати перевантажень і стресів, алкоголю, зменшити кількість кави та жирної їжі.



Раціон має бути збалансованим з більшою кількістю овочів і фруктів. Варто не забувати про достатню кількість води.

Також рекомендується більше перебувати на свіжому повітрі, але уникати активного сонця.

Як повідомляли «ФАКТИ», у ці вихідні синоптики обіцяють українцям комфортну погоду без сюрпризів.

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