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Небезпечні дати: календар магнітних бур на серпень-2025
У серпні Землю накриють кілька хвиль магнітних бур. Найбільша сонячна активність припаде в період з 7 по 14 серпня.
Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна ситуація протягом серпня буде доволі спокійною. Очікується невелика кількість потужних бур, які мають вплив на стан метеозалежних людей.
Сильні магнітні бурі рівня STORM G1, за попередніми даними вчених, очікуються 7, 9, 11, 13 та 19 серпня.
Геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю очікуються 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, та 22 серпня.
Відомо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 та відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Магнітні бурі, особливо на рівні 4−5 балів за К-індексом, можуть негативно впливати на самопочуття. Люди з хронічними захворюваннями можуть скаржитися на головний біль, запаморочення, перепади артеріального тиску, втому, дратівливість, безсоння та загострення хронічних хвороб.
Щоб зменшити вплив бур на організм, лікарі радять спати не менше 7−8 годин, уникати перевантажень і стресів, алкоголю, зменшити кількість кави та жирної їжі.
Раціон має бути збалансованим з більшою кількістю овочів і фруктів. Варто не забувати про достатню кількість води.
Також рекомендується більше перебувати на свіжому повітрі, але уникати активного сонця.
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