Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення

Сестра Джастіна Бібера Еллі виявилася справжньою подругою для невістки Хейлі, поки пара долає труднощі у своєму шлюбі. 18-річна дівчина опублікувала в Instagram відео, в якому вона рекламувала продукцію марки Rhode. Відомо, що цю марку заснувала Гейлі Бібер.

У відео, опублікованому днями, Еллі помахала перед камерою засобом для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а потім вона поцілувала камеру, щоб похизуватися своїми зволоженими губами, пише The News.

Еллі була в смугастих боксерських шортах та білих ковбойських чоботях, до яких вона одягла білу майку з глибоким вирізом та обтислим укороченим кроєм.

28-річна Гейлі завжди мала добрі стосунки з сестрами Джастіна Бібера. У співака є ще троє зведених братів і сестер: Джазмін (17 років), Джексон (15 років) та Бей (6 років).

Попри кризу у стосунках, нещодавно Джастін Бібер та його дружина Гейлі зізналися, що мріють про другу дитину.

Фото: Getty Images

