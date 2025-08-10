41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення

21:04 10 серпня 2025
Джастін і Гейлі Бібер

Сестра Джастіна Бібера Еллі виявилася справжньою подругою для невістки Хейлі, поки пара долає труднощі у своєму шлюбі. 18-річна дівчина опублікувала в Instagram відео, в якому вона рекламувала продукцію марки Rhode. Відомо, що цю марку заснувала Гейлі Бібер.

У відео, опублікованому днями, Еллі помахала перед камерою засобом для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а потім вона поцілувала камеру, щоб похизуватися своїми зволоженими губами, пише The News.

Еллі була в смугастих боксерських шортах та білих ковбойських чоботях, до яких вона одягла білу майку з глибоким вирізом та обтислим укороченим кроєм.

28-річна Гейлі завжди мала добрі стосунки з сестрами Джастіна Бібера. У співака є ще троє зведених братів і сестер: Джазмін (17 років), Джексон (15 років) та Бей (6 років).

РЕКЛАМА

Попри кризу у стосунках, нещодавно Джастін Бібер та його дружина Гейлі зізналися, що мріють про другу дитину.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знаки зодіака, фото з відкритих джерел

На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня

Щеплення троянди

У серпні зробіть це з трояндами, щоб мати вдвічі більше квітів

Стрижка. Фото з сайту drtrichologist.com

Стрижка за місячним календарем: коли волосся «чує» найкраще

Робота на шкідливих виробництвах дає право дострокового виходу на пенсію. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів