- 21:59 «Чотириденка» і масові звільнення: що відбувається на заводах у росії
- 21:32 Підтримують травлення, імунітет і корисні для кишківника: чому варто пити соки з-під маринованих овочів
- 21:04 Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення
- 20:37 Сиротою залишився однорічний син: захисник з Вінниччини не вижив після важкого поранення
- 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:09 Омлет з кабачків, запечений у духовці: можна тим, хто у фазі схуднення
- 19:47 Як змусити кабачки плодоносити навіть у 40-градусну спеку
- 19:43 У рф закінчилися найкращі танки: залишилися лише 40-річної давності
- 19:29 Окупанти скинули авіабомбу на автовокзал у Запоріжжі: є поранені
- 19:17 Обережний оптимізм: очільниця американської розвідки щодо мирної угоди між росією та Україною
- 19:12 США припинять фінансування війни в Україні. Ми хочемо мирного врегулювання: що сказав Джей Ді Венс
- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Сестра Джастіна Бібера підтримала його дружину Гейлі на тлі чуток про розлучення
Сестра Джастіна Бібера Еллі виявилася справжньою подругою для невістки Хейлі, поки пара долає труднощі у своєму шлюбі. 18-річна дівчина опублікувала в Instagram відео, в якому вона рекламувала продукцію марки Rhode. Відомо, що цю марку заснувала Гейлі Бібер.
У відео, опублікованому днями, Еллі помахала перед камерою засобом для губ Rhode Peptide Lip Treatment, а потім вона поцілувала камеру, щоб похизуватися своїми зволоженими губами, пише The News.
Еллі була в смугастих боксерських шортах та білих ковбойських чоботях, до яких вона одягла білу майку з глибоким вирізом та обтислим укороченим кроєм.
28-річна Гейлі завжди мала добрі стосунки з сестрами Джастіна Бібера. У співака є ще троє зведених братів і сестер: Джазмін (17 років), Джексон (15 років) та Бей (6 років).
Попри кризу у стосунках, нещодавно Джастін Бібер та його дружина Гейлі зізналися, що мріють про другу дитину.
Фото: Getty Images69
