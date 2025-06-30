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Джастін Бібер порушив мовчання щодо драми у стосунках з Гейлі

21:30 30 червня 2025
Джастін Бібер та Хейлі

Джастін Бібер на фоні чуток про розлучення дав шанувальникам невеликий натяк на те, як складаються його стосунки з Гейлі. 31-річний співак, який останнім часом поводився дещо дивно і змушував людей гадати, що відбувається, днями з'явився в Instagram. Він опублікував купу особистих фотографій, включаючи милі моменти з дружиною та їхнім 10-місячним сином Джеком Блюзом. Джастін, Гейлі та малюк Джек насолоджувалися спокійним сімейним часом, проводячи початок літа на свіжому повітрі біля озера, пише The News.

На фотографіях Гейлі тримала їхнього сина, несла ракетки для піклболу та йшла поруч із гольф-каром. Хоча Джастін останнім часом завалює свою сторінку публікаціями, повідомлення ЗМІ продовжують говорити про те, що його шлюб з Гейлі переживає важкі часи.

Нещодавно інсайдер розповів US Weekly: «З Джастіном останнім часом важко мати справу через те, через що він проходить. Йому дуже важко. Сімейні проблеми затьмарили його успіх».

Але, судячи з фотографій в Instagram, якими Джастін поділився в кількох публікаціях, схоже, що вони з Гейлі підтримують близькі стосунки. Тим більше, що нещодавно Гейлі Бібер також відповіла на чутки про розлучення з Джастіном.

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Тим часом стало відомо, що Кеті Перрі та Орландо Блум, які переживають сімейну кризу, намагаються налагодити стосунки.

Фото з Instagram Джастіна Бібера

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