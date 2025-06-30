Джастін Бібер порушив мовчання щодо драми у стосунках з Гейлі

Джастін Бібер на фоні чуток про розлучення дав шанувальникам невеликий натяк на те, як складаються його стосунки з Гейлі. 31-річний співак, який останнім часом поводився дещо дивно і змушував людей гадати, що відбувається, днями з'явився в Instagram. Він опублікував купу особистих фотографій, включаючи милі моменти з дружиною та їхнім 10-місячним сином Джеком Блюзом. Джастін, Гейлі та малюк Джек насолоджувалися спокійним сімейним часом, проводячи початок літа на свіжому повітрі біля озера, пише The News.

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На фотографіях Гейлі тримала їхнього сина, несла ракетки для піклболу та йшла поруч із гольф-каром. Хоча Джастін останнім часом завалює свою сторінку публікаціями, повідомлення ЗМІ продовжують говорити про те, що його шлюб з Гейлі переживає важкі часи.

Нещодавно інсайдер розповів US Weekly: «З Джастіном останнім часом важко мати справу через те, через що він проходить. Йому дуже важко. Сімейні проблеми затьмарили його успіх».

Але, судячи з фотографій в Instagram, якими Джастін поділився в кількох публікаціях, схоже, що вони з Гейлі підтримують близькі стосунки. Тим більше, що нещодавно Гейлі Бібер також відповіла на чутки про розлучення з Джастіном.

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Тим часом стало відомо, що Кеті Перрі та Орландо Блум, які переживають сімейну кризу, намагаються налагодити стосунки.

Фото з Instagram Джастіна Бібера

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