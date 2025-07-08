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Розлучення скасовується: Джастін Бібер та його дружина Гейлі приголомшили зізнанням щодо дітей
Джастін Бібер та його дружина Гейлі мріють про другу дитину через дев'ять місяців після народження сина — Джека Блюза Бібера. Джерело повідомило, що пара обговорює велику сім'ю, попри постійні чутки про подружні проблеми. Інший інсайдер сказав, що засновниця бренду Rhode «мала досить травматичний досвід пологів, але це не завадило їй хотіти більше дітей», пишуть The News.
Модель «обожнює бути мамою. Вона та Джастін постійно говорять про велику сім'ю».
Інсайдер зазначив, що обидві зірки завжди були «на одній хвилі» щодо розширення своєї сім'ї, і після того, як «стали батьками», вони знають, що «це шлях, яким їм судилося пройти разом».
Варто зазначити, що пара стикалася з проблемами у шлюбі з моменту весілля у 2018 році. Однак джерело повідомило: «Гейлі наполягає, що всі плітки та судження про проблеми в їхньому шлюбі є абсолютно безпідставними».
Тим часом інсайдер додав про «велику проблему», яка впливає на їхнє планування сім'ї, а саме те, що Гейлі перенесла «післяпологову кровотечу» після народження сина у серпні 2024 року.
«Це залежить від того, що їй радитимуть лікарі, але в будь-якому разі вона та Джастін на 100 відсотків хочуть більше дітей, і якомога швидше!» — підсумувало джерело.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном.195
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