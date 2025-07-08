41.42 / 41.98 48.82 / 49.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Розлучення скасовується: Джастін Бібер та його дружина Гейлі приголомшили зізнанням щодо дітей

21:30 8 липня 2025
Джастін Бібер та Гейлі Бібер

Джастін Бібер та його дружина Гейлі мріють про другу дитину через дев'ять місяців після народження сина — Джека Блюза Бібера. Джерело повідомило, що пара обговорює велику сім'ю, попри постійні чутки про подружні проблеми. Інший інсайдер сказав, що засновниця бренду Rhode «мала досить травматичний досвід пологів, але це не завадило їй хотіти більше дітей», пишуть The News.

Модель «обожнює бути мамою. Вона та Джастін постійно говорять про велику сім'ю».

Інсайдер зазначив, що обидві зірки завжди були «на одній хвилі» щодо розширення своєї сім'ї, і після того, як «стали батьками», вони знають, що «це шлях, яким їм судилося пройти разом».

Варто зазначити, що пара стикалася з проблемами у шлюбі з моменту весілля у 2018 році. Однак джерело повідомило: «Гейлі наполягає, що всі плітки та судження про проблеми в їхньому шлюбі є абсолютно безпідставними».

РЕКЛАМА

Тим часом інсайдер додав про «велику проблему», яка впливає на їхнє планування сім'ї, а саме те, що Гейлі перенесла «післяпологову кровотечу» після народження сина у серпні 2024 року.

«Це залежить від того, що їй радитимуть лікарі, але в будь-якому разі вона та Джастін на 100 відсотків хочуть більше дітей, і якомога швидше!» — підсумувало джерело.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном.

РЕКЛАМА

195

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

Левам — впевненість у собі, Скорпіонам — здоровий егоїзм, а Водоліям — ризик: гороскоп на 8 липня

Співачка Надя Дорофєєва

«Знову разом?»: мережа у захваті від новини Наді Дорофєєвої

Земля сільськогосподарського призначення. Фото https://voladm.gov.ua/

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні ставлять рекорди: скільки коштує 1 гектар під оранку

Наступний матеріал
Новини партнерів