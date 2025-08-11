Заспівати «дорослим» голосом: Селена Гомес хоче переробити одну зі своїх старих пісень

- 11.08 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
33-річна співачка та акторка Селена Гомес, яка випустила три альбоми протягом своєї кар'єри та готується до власного весілля, розповіла про один зі своїх найулюбленіших та найвидатніших треків з початку кар’єри. Говорячи про свою «вічнозелену» пісню, Гомес зізналася, що вона хотіла б «переробити» цю пісню зі своїм дорослим вокалом, оскільки в оригінальній пісні звучить її молодий голос, пише The News.
Для Селени Who Says — це її найулюбленіший саундтрек усіх часів з альбому When the Sun Goes Down, який досяг 21-го місця в Billboard Hot 100 у 2011 році.
«Це найпотужніший момент, коли я маю змогу виконати її», — сказала вона.
Під час розмови з Джейком Шейном у подкасті Therapuss зірка шоу «Only Murders in the Building» зірка зізналася, що єдина причина, чому вона коли-небудь знову розглядатиме тур, — це виконання цієї пісні.
Гомес також додала: «Чесно кажучи, це єдина причина, чому я коли-небудь знову поїду в тур… це якби я могла виконати Who Says. Але мені потрібно її переробити».
Раніше повідомлялося, що Селена Гомес вразила шанувальників новим образом.32
