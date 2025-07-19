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Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
Літо добігає кінця, а значить наближається довгоочікуване весілля знаменитостей - співачки Селени Гомес та музичного продюсера Бенні Бланко. Пара, яка оголосила про заручини у грудні минулого року після більш ніж року стосунків, як повідомляється, збирається одружитися «і влаштувати дивовижне дводенне свято» у вересні цього року в мальовничому Монтесіто.
Чутки про весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі продовжують поширюватися. Хоча Келсі готується до свого 13-го сезону з «Канзас-Сіті Чіфс», вони запрошені на майбутнє весілля Селени та Бенні, пише The News.
Очікується, що Свіфт, яка дружить із Гомес понад 15 років, буде присутня разом із коханим. Ба більше, повідомлення свідчать про те, що Селена та Бланко зіткнулися з деякими труднощами, враховуючи щільний графік Тейлор Свіфт.
«Селена хоче, щоб вона була присутня, і хотіла б, щоб вона була з Тревісом», — поділилося джерело, підкреслюючи глибокий зв'язок між двома подругами.
Джерела, близькі до Гомес та Бланко, повідомили, що запрошення на інтимне свято вже були направлені їхнім найближчим друзям та родині.
Примітною деталлю запрошень є інструкція для всіх гостей взяти з собою те, що знадобиться для ночівлі, що передбачає тривале святкування.
«Усіх запрошених попросили залишитися на вихідні», — розповів інсайдер.
Список гостей обіцяє бути зірковим. Очікується, що колеги Селени з фільму «Тільки вбивства в будівлі», включаючи Стіва Мартіна та Мартіна Шорта, будуть серед тих, хто спостерігатиме за обміном шлюбними обітницями пари.
Крім того, на церемонії також будуть присутні друзі музичного продюсера, серед яких кілька музичних суперзірок, з якими він співпрацював, що доповнить список відомих осіб.
Нагадаємо, що раніше Селена Гомес відповіла на чутки про зраду її нареченого Бенні Бланко.152
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