Просто розвал! Джамала та Віра Брежнєва вразили своїми образами

Відома співачка Джамала, яка поділилася особистими світлинами, вразила своїм образом. Вона стала однією з зіркових гостей на першому етнічно-електронному фестивалі «Вирій. Простонеба», який пройшов у Києві. Серед його засновників були відомий театральний режисер Іван Уривський та дизайнерка Олеся Патока, яка працювала над багатьма популярними телешоу. За задумом організаторів, український етнос був поєднаний з сучасною музикою і театром.

Серед зірок-учасників та гостей фесту засвітилися Онука, Джамала, ДахаБраха, Віра Брежнєва, Олена Кравець. На сцені виступив і британський мультиінструменталіст Бенджамін Клементайн, який останнього разу був у Києві у 2018 році.

Всі гості фесту мали дотримуватися дрес-коду — «розкуте етно» — та вражали своїми чудернацькими костюмами.

На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала зізналася, що ідея її виступу зародилася ще на Маланку. Співачка була одягнена у шкіряний комбінезон з глибоким декольте та безліччю застібок.

«Вдячна, що все було без тривог, — поділилася враженнями артистка. — Дякую, що це відбулося. Але не забуваймо, якою ціною!.. Хочу, щоб це відбувалося і після перемоги, і щоб до нас приїжджали з-за кордону. Вірю».

Артистка додала, що це була не «нова Джа», а просто та, яку ще не бачили.

Шанувальники та колеги були вражені виступом Джамали.

«Це був просто розвал! — поділилася Світлина Тарабарова. — Дякую тобі!»

«Краща», — написала Віра Брежнєва, яка була серед гостей заходу.

Нагадаємо, раніше українська співачка вразила зізнанням.

