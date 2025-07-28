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Фігура!: мережа у захваті від світлин популярної співачки
Популярна співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка вразила новиною, показала відпочинок з дітьми. Нагадаємо, рік тому артистка втретє стала мамою. Разом з синами Джамала перебуває у Туреччині та на своїй сторінці у соціальній мережі ділиться світлинами та відео з відпочинку. Співачка написала, що весь час присвячує дітям, але іноді все ж знаходить моменти для себе. Джамала показала подорож на живописний острів Симі, який належить Греції, відпочинок на яхті та насолоду Егейським морем. Співачка у капелюсі від відомого дизайнера Багинського позує без макіяжу у пляжних шортах.
- Відпочинок з дітьми — це 24/7 відпочинок для дітей, — написала співачка. — А я — урвала собі кілька моментів і тому радію.
Підписники відреагували на світлини, звернувши увагу на природність Джамали у будь-яких ситуаціях.
- Скоро підростуть — буде легше! — підтримала колегу співачка Катерина Бужинська. — Я це пройшла))))
- Але красива яка! — додали у коментарях. — Дуже личить відпустка.
- Джамала, фігура, — звернули увагу на те, як виглядає артистка.
- Яка ж ви чудова та справжня, можна тільки пишатися та захоплюватися, — написали у мережі.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», спогадами про відпочинок з дітьми поділилася акторка Лілія Ребрик.1383
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