«Я більше не твоя, не чия. Я — своя»: українська співачка вразила зізнанням

21:35 8 серпня 2025
Lina Tion

Нещодавно українська пісня «Смарагдове небо» очолила хіт-паради на трьох ведучих музичних платформах. А днями українська співачка Lina Tion презентувала свій новий сингл «Не твоя». Це історія емоційного розриву, в якому головна героїня повертає контроль над стосунками та власною гідністю.

Ця пісня про те, як відновити контроль над собою після болісного досвіду. Вона про усвідомлення своєї цінності, про те, як вийти із залежних або маніпулятивних стосунків і більше не дозволяти себе тримати. Навіть якщо все ще болить — вона вже вільна.

«В цій пісні я вперше вплела іспанську мову в текст — uno, dos, tres. Це доповнює ритм самби. До речі, така стилістика для мене також в новинку. Це не просто пісня про кохання — це пісня про гру, владу, самопізнання та зцілення. У центрі — жінка, яка в минулому була вразливою, довіряла, закохувалась і, можливо, страждала. Але тепер вона — та, хто обманює, хто грає, хто керує грою, — розповідає Lina Tion. — Ця пісня про звільнення від токсичних стосунків і повернення до себе. Я більше не твоя, не чия. Я — своя. Саме тому сингл „Не твоя“ я присвячую всім дівчатам, які проходили через таку ж історію і точно знають, про що тут йдеться».

Разом з синглом «Не твоя», Lina Tion презентувала й однойменний відеокліп, який вже шанувальники співачки високо оцінили.

Раніше мережа відреагувала на нову роботу популярного музиканта.

