- 19:54 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:42 Йтиметься про територію: Рютте спрогнозував наслідки переговорів путіна і Трампа 15 серпня
- 19:19 В житті більше не повернусь: популярна акторка поділилася досвідом
- 18:52 Тельцям не варто піддаватися на провокації, а Водоліям варто шукати нестандартні рішення: гороскоп на завтра, 12 серпня, для всіх знаків Зодіаку
- 18:25 Контроль, що не спрацював: Укренерго, НКРЕКП і наглядові ради опинились у центрі скандалу з фіктивною енергією
- 18:22 «Ми сподівалися на жорсткі санкції проти путіна. Тепер відбувається прямо протилежне»: ЗМІ про розчарування у майбутній мирній угоді
- 18:04 Могли б мене вже давно зʼїсти: Монатік вразив відвертістю
- 17:47 Штурмували кордон зі Словаччиною: прикордонники затримали 19 ухилянтів, які намагались втекти з України
- 17:46 «Найкраща у світі людина»: на фронті загинув відомий художник і захисник України
- 17:24 Заява принца Вільяма довела Меган Маркл до сліз: що трапилося
- 16:53 Просто розвал! Джамала та Віра Брежнєва вразили своїми образами
- 16:23 Зустріч Трампа та путіна на Алясці несе серйозні ризики для України
Частина українок отримає виплату у 30 тисяч грн вже у серпні: кому пощастить
В Пенсійному фонді України, де раніше роз'яснили, хто із українців може розраховувати на отримання базової соціальної допомоги, нагадали, що одна з категорій українок має право на отримання одноразової винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Цього року це — 30 280 гривень
Йдется про виплату, яку призначають жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». З 1 липня ці питання адмініструє саме ПФУ.
Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також звання присвоюється і у тому випадку, якщо діти всиновлені. Присвоєння такого звання здійснюється указом президента. Цей документ, зокрема, разом із іншими надають в ПФУ, аби виплату нарахували.
В пакет документів входять:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- президентський указ;
- нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.
Пакет документів можна подати особисто сервісному центрі Пенсійного фонду України; через уповноважених осіб виконавчого органу населенного пункту; через ЦНАП; по пошті або в електронному вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або портал «Дія».
«Якщо жінка, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня“, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді й отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання», — пояснили в Пенсійному фонді України.
Нагадаємо, що віднедавно на ПФУ також покладено обов'язки адміністрування ще однієї соціальної програми — призначення компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Фото зі сторінки ПФУ в соцмережах
Читайте нас у Facebook