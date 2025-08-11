Частина українок отримає виплату у 30 тисяч грн вже у серпні: кому пощастить

В Пенсійному фонді України, де раніше роз'яснили, хто із українців може розраховувати на отримання базової соціальної допомоги, нагадали, що одна з категорій українок має право на отримання одноразової винагороди у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Цього року це — 30 280 гривень

Йдется про виплату, яку призначають жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». З 1 липня ці питання адмініструє саме ПФУ.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також звання присвоюється і у тому випадку, якщо діти всиновлені. Присвоєння такого звання здійснюється указом президента. Цей документ, зокрема, разом із іншими надають в ПФУ, аби виплату нарахували.

В пакет документів входять:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

президентський указ;

нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Пакет документів можна подати особисто сервісному центрі Пенсійного фонду України; через уповноважених осіб виконавчого органу населенного пункту; через ЦНАП; по пошті або в електронному вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або портал «Дія».

«Якщо жінка, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня“, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді й отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання», — пояснили в Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, що віднедавно на ПФУ також покладено обов'язки адміністрування ще однієї соціальної програми — призначення компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фото зі сторінки ПФУ в соцмережах



