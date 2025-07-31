Частині українців ПФУ компенсує вартість продуктів харчування: кого це стосується і як оформити виплату

З липня цього року Пенсійний фонд України перебрав на себе функції призначення та виплати соціальних допомог, якими раніше опікувалися органи соцзахисту. В тому числі й функції з призначення компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Як уточнюють в ПФУ, компенсація надається особам, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, віднесених до категорії 1 або 2; потерпілого від Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорій 1 або 2; потерпілого від радіаційного опромінення, віднесеного до категорій 1 або 2.

Для того, аби отримати компенсацію, громадянам цих категорій необхідно подати заяву, документи, що засвідчують статус, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

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Пакет документів можна подати особисто у сервісний центр Пенсійного фонду України; поштою або в електронному вигляді через портал «Дія»; через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП.

Компенсацію мають призначити не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Варто знати, що кошти не виділятимуть, якщо пакет документів надано не в повному обсязі; якщо громадянин змінив місце реєстрації чи втратив статус, який дозволяє претендувати та компенсацію.

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Раніше в Пенсійному фонді України пояснювали, хто з громадян має право отримувати держдопомогу, яку призначають замість пенсійних виплат, та як її оформити.

Фото — Pixabay

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