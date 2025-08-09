- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
Цього літа в Україні запровадили новий вид виплат — базову соціальну допомогу, яку призначають малозабезпеченим.
В ПФУ зазначають, що цей проєкт — експериментальний. Звернутися за її призначенням можуть отримувачі:
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги на дітей одиноким матерям;
- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Вищезазначена державна допомога не враховується до середньомісячного доходу родини. Варто зауважити, що від цього показника залежить й розмір базової соціальної допомоги. Також в дохід не врахують пільги та субсидії, допомогу внутрішнім переселенцям, одноразові виплати та виплати за догляд людей з інвалідністью тощо.
В той же час в середьномісячному доході враховуються зарплатня чи грошове забезпечення військовослужбовців після сплати податків, пенсія, стипендія, допомога з безробіття, доходи від цінних паперів, грошові перекази з-за кордону тощо.
«Базову соціальну допомогу призначатимуть на пів року з подальшим автоматичним продовженням на час реалізації експериментального проєкту (2 роки). Вона не виплачуватиметься тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном», — наголосили в ПФУ та додали, що восени перелік категорій громадян, яки мають право на її отримання, розширять.
Нагадаємо, що багатодітні родини мають право на щомісячну державну допомогу на дітей — 2100 грн, яку виплачують на третю і кожну наступну дитину до досягнення ними 6 років.
Фото — Pixabay41
