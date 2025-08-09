41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні

13:52 9 серпня 2025
Проєкт із виплат базової соціальної допомоги розрахований на два роки. Фото&nbsp;— Pixabay

Цього літа в Україні запровадили новий вид виплат — базову соціальну допомогу, яку призначають малозабезпеченим.

В ПФУ зазначають, що цей проєкт — експериментальний. Звернутися за її призначенням можуть отримувачі:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Вищезазначена державна допомога не враховується до середньомісячного доходу родини. Варто зауважити, що від цього показника залежить й розмір базової соціальної допомоги. Також в дохід не врахують пільги та субсидії, допомогу внутрішнім переселенцям, одноразові виплати та виплати за догляд людей з інвалідністью тощо.

В той же час в середьномісячному доході враховуються зарплатня чи грошове забезпечення військовослужбовців після сплати податків, пенсія, стипендія, допомога з безробіття, доходи від цінних паперів, грошові перекази з-за кордону тощо.

РЕКЛАМА

«Базову соціальну допомогу призначатимуть на пів року з подальшим автоматичним продовженням на час реалізації експериментального проєкту (2 роки). Вона не виплачуватиметься тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном», — наголосили в ПФУ та додали, що восени перелік категорій громадян, яки мають право на її отримання, розширять.

Нагадаємо, що багатодітні родини мають право на щомісячну державну допомогу на дітей — 2100 грн, яку виплачують на третю і кожну наступну дитину до досягнення ними 6 років.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Герані на балконі

У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти

Таро-прогноз на 9 серпня 2025 року. Фото Pixabay

Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня

Робота на шкідливих виробництвах дає право дострокового виходу на пенсію. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати

Мариновані баклажани. Фото з відкритих джерел

Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів

Наступний матеріал
Новини партнерів