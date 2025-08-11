Контроль, що не спрацював: Укренерго, НКРЕКП і наглядові ради опинились у центрі скандалу з фіктивною енергією

Гучного розголосу набула історія щодо можливих махінацій на ринку електроенергії, в епіцентрі якої опинився колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Проте мало хто звернув увагу на структурну проблему: подібна схема була б неможливою без принаймні мовчазної згоди з боку НЕК «Укренерго», бездіяльності НКРЕКП та формального підходу наглядових рад. Усі ці інституції мали виступити запобіжниками. Натомість — стали частиною ланцюга, що дозволив виводити кошти споживачів.

Про це повідомляє Femida.ua.

За інформацією видання, у 2022−2023 роках ДП «Гарантований покупець», на підставі даних обліку НЕК «Укренерго», сплатило понад 320 мільйонів гривень за електроенергію, вироблену, за документами, на СЕС у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Йдеться про компанії, пов’язані з братом Ростислава Шурми — Олегом, а також із його колишнім підлеглим Русланом Божком.

Втім, як зазначає Femida, передати цю електроенергію до української енергосистеми фізично було неможливо: ще з літа 2022 року більшість СЕС на окупованих територіях не були підключені до енергосистеми України — через пошкоджену інфраструктуру чи вимкнені лініі електропередач. Вони працювали не синхронно з енергосистемою України (синхронно з енергосистемою росії), тобто вся вироблена електроенергія споживалась на окупованій території, або взагалі не вироблялася.

Попри це, ДП «Гарантований покупець» продовжувало виплачувати кошти за «зеленим тарифом», хоча закон дозволяє компенсувати лише фактично поставлену в мережу енергію, пише видання.

За інформацією Femida, ключовим вузлом у цій схемі була НЕК «Укренерго», яка мала технічно верифікувати обсяги поставок. Усі платежі (компенсації «зеленим» виробникам) проходили через структуру тарифу НЕК, який щороку затверджувала НКРЕКП.

Видання задає риторичне питання: чи могли у «Укренерго» та НКРЕКП не знати, що оплачуються фіктивні обсяги? Очевидно, ні. Але реакції не було.

Не менш дивною виглядає мовчанка представників наглядових рад держкомпаній, включно з іноземними членами. Саме вони мали би забезпечити прозорість та відповідальність менеджменту.

Поки ж керівники державних компаній виступають на конференціях за кордоном та розповідають про «успішні кейси» та нові інвестроєкти, українська держава платить мільйони гривень за електроенергію, якої ніколи не існувало.

Раніше ЗМІ писали про роль Шурми у звільненні глави «Укренерго» Володимира Кудрицького.

