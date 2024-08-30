На Ставці Зеленського вирішили звільнити главу «Укренерго». Кудрицький відмовився писати заяву: що відбувається

Про можливе звільнення глави «Укренерго» Володимира Кудрицького говорять не перший тиждень. Натякав на якісь зміни й президент Зеленський, який під час пресконференції з журналістами заявив, що «досить енергопіару». Як говорять обізнані джерела, міністр енергетики Герман Галущенко вже проводить співбесіди з кандидатами на місце Кудрицького.

ВІДЕО ДНЯ

До того ж під час сьогоднішнього засідання Ставки Верховного головнокомандувача питання енергетики було однією з тем. Зокрема, Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист об'єктів «Укренерго».

«Голова правління „Укренерго“ Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом. Таке рішення озвучив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки», — написав Forbes із посиланням на джерела.

Проте, за словами одного зі співрозмовників, Кудрицький відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням. Пресслужба «Укренерго» не підтвердила та не спростувала цю інформацію.

РЕКЛАМА

За інформацією журналіста Сергія Головньова, Офіс президента спільно з Міністерством енергетики вже шукають заміну чинному голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Наразі співбесіду вже пройшли 4 потенційних кандидати.

Серед претендентів називають ексдиректора «Хмельницькобленерго» Олега Козачука, в. о. директора ДП «Гарантований покупець» Олександра Некрасова, голову наглядової ради «Оператора ринку» Дмитра Олефіра та генерального директора АТ «Оператор ринку» Олександра Ґаву. Останні були радниками чинного міністра енергетики Германа Галущенка.

РЕКЛАМА

Дмитро Олефір — голова наглядової ради (НР) «Оператора ринку» — державної біржі, яка адмініструє спотові сегменти торгівлі електроенергією. Він довгий час працював в «Укренерго», займався диспетчеризацією. Але був звільнений з компанії. Тоді влаштувався директором Департаменту з комерції в «Укргідроенерго». Був радником Галущенка. З січня 2023 року очолив НР «Оператора ринку». В грудні 2021 року, коли Галущенко вчергове хотів взяти під контроль «Укренерго», він намагався призначити Олефіра в НР «Укренерго».

Олег Козачук — директор державного «Хмельницькобленерго» з 2016 року. Був звільнений з посади директора «Хмельницькобленерго» в червні цього року без пояснення причин.

РЕКЛАМА

Олександр Ґава — голова правління «Оператора ринку». Працював в Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) під керівництвом Юрія Власенка. У 2021 році, коли Власенко став першим заступником міністра енергетики Галущенка, працював радником міністра. Пізніше очолив «Оператора ринку». Сам Власенко нещодавно пішов з посади заступника міністра до НКРЕКП. 2 серпня він очолив Комісію.

Артем Некрасов — виконувач обов’язків керівника ДП «Гарантований покупець» («ГарПок»), компанії, яка адмініструє розрахунки по зеленому тарифу. На поточній посаді повністю залежний від міністра.

Він нагадав, що зараз в НР «Укренерго» шість діючих членів замість семи: «Частина з них орієнтовані на Галущенка. Достатньо замінити пару членів НР, щоб продавити рішення про заміну правління».

Фото "Монополіста"

Члени наглядової ради: незалежні — Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави — Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

«Якщо вони (наглядова рада компанії. — Авт.) таке рішення ухвалять, то про незалежність наглядових рад в українських державних компаніях можна забути», — вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нагадаємо, «Укренерго» — єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали при будівництві захисту своїх енергооб’єктів: «І вони дешевші, ніж в Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній. Таких як «Енергоатом».

Обізнані джерела стверджують, що у Кудрицького напружені стосунки як і з міністром Галущенком, так і з заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, який також бере участь у відборі кандидата.

Напруга між міністром та Кудрицьким почалась після намірів міністерства керувати компанією в ручному режимі. За інформацією джерела, знайомого із ситуацією зсередини, неодноразово були спроби змусити «Укренерго» переправляти гроші з балансуючого ринку електроенергії конкретним компаніям, а не так, як це передбачено в правилах ринку.

Участь Шурми у можливому звільненні Кудрицького навряд чи також випадкова. Як писали ЗМІ, завдяки платформі DataHub «Укренерго» вдалося встановити, що у 2023 році на окупованих територіях були споживачі електроенергії з української мережі. Про це компанія попередила міністерство. Пізніше журналісти Bihus.info встановили, що цими споживачами могли бути компанії брата Шурми.

«У нас є Міністерство енергетики, яке встановило сезонний рекорд за корупційними скандалами. Але міністра ніхто не те, що не звільняє (а можна було б хоча б за ганьбу з гігаватом), ні… він навіть в Раду звітувати не прийшов… Зате… У нас збираються звільняти голову правління „Укренерго“ Кудрицького, бо … це сезонне… не свій… йому видно, де хто краде… оприлюднив кошторис на обʼєкти укриття (які будуть явно дешевші, ніж в Агенції відновлення)… цілий рік провадження відкривали, даремно чи що. і головне… в Галущенка ціла лавка кандидатів на це місце», — іронізує журналістка Тетяна Ніколаєнко.

«Укренерго» — акціонерне товариство у державній власності. Компанія належить до сфери управління Міністерства енергетики України. Але при цьому є органом з незалежним корпоративним управлінням. Забезпечує надання послуги з передачі електроенергії та диспетчерського управління енергетичної системи країни. Також є адміністратором комерційного обліку та розрахунків на цьому ринку.

Володимир Кудрицький обіймає посаду голови правління «Укренерго» за контрактом, термін якого спливає у серпні 2025 року.

Раніше Володимир Кудрицький в інтерв’ю BBC сказав, що легкою наступна зима не буде і що на Україну чекає багато випробувань.

215

Читайте нас у Facebook