«Велике перезавантаження»: хто ще написав заяви про відставку, а кого звільнили з ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має посилити деякі напрямки в уряді. За його словами, державні інститути мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх потрібних результатів.

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«Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі», — заявив президент під час традиційного вечірнього звернення.

Президент розраховує «на дещо іншу вагу» окремих напрямків української зовнішньої та внутрішньої політики. Також глава держави заявив, що необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо під час підготовки до зимового сезону.

Як стало відомо, 3 вересня до Верховної Ради подали заяви на звільнення керівники трьох міністерств: юстиції, з питань стратегічних галузей промисловості та захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. На цьому кадрові зміни не закінчились.

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Увечері цього ж дня у відставку подали віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який відповідав за економічний та енергетичний блоки.

Про заяви Верещук та Стефанішиної повідомив голова ВР Руслан Стефанчук. За його словами, обидві заяви будуть розглянуті на одному із найближчих пленарних засідань.

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За інформацією джерел Суспільного, Стефанішину підвищать — вона буде міністром юстиції та віце-прем'єром з євроінтеграції замість Дениса Малюськи.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив, що склад Кабінету міністрів буде змінено більш ніж на 50%, уряд чекає на «велике перезавантаження».

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Інформацію про звільнення Шурми оприлюднили на сайті Офісу президента.

«Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України», — йдеться у тексті указу Володимира Зеленського.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Шурму нібито звільнили не за власним бажанням, а нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це сталося «через позицію партнерів та відверту корупцію».

За інформацією ж джерел, Ростислав Шурма сам прийняв рішення залишити посаду. Останньою краплею нібито стали натяки американців, що у сім'ї Шурми можуть початися проблеми. Після зустрічі у посольстві Шурма нібито сказав президенту, що хоче звільнитися. Зеленський нібито порекомендував не реагувати на погрози партнерів. Втім, Шурма вирішив, що для нього важливіша сім'я та бізнес, куди він хоче повернутися.

За Ростиславом Шурмою, як та іншими заступниками глави ОП Андрія Єрмака, тягнеться скандальний шлейф. Так, у лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОПУ Комітет з електроенергетики, учасники якого збиралися під його головуванням. При цьому він не повідомив про конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що до кінця 2020 року інвестував у братову фірму близько 10 млн доларів, а в 2021—2022 роках разом з дружиною позичив братові ще близько 430 млн грн.

Також за інформацією ЗМІ, Шурма разом із міністром енергетики Германом Галущенком брав активну участь у кампанії зі звільнення голови «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Як писала УП, найімовірнішим кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Сам Камишин повідомляв, що продовжить роботу в оборонці, але вже в іншій ролі. Який саме — не уточнює. Міністр зазначив, що готується до закритого звіту перед комітетами економіки та оборони, а також до відкритого звіту у Раді.

У відставку також мають намір відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. З кандидатурою на його місце ще визначаються, але найімовірніша заміна — перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга.

При цьому повідомляється, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль залишається на своїй посаді.

Віталій Коваль, імовірно, очолить Міністерство аграрної політики.

Заступник керівника ОП Микола Точицький може стати міністром культури та інформаційної політики.

Перелік остаточних кандидатів, яких призначатимуть на вакантні посади міністрів, визначать на засіданні фракції «Слуга народу» 4 вересня.

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