Україна

Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський

23:35 11 серпня 2025
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Поки президент США анонсує конструктивний діалог з російським диктатором володимиром путіним щодо завершення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом висловив сподівання на реальний шанс досягти миру. Про це Зеленський повідомив у соцмережі.

«Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека — гарантованою. Це важливо не лише для України — для кожної європейської країни», — написав Зеленський.

Пізніше, у вечірньому зверненні, президент України заявив, що, за даними розвідки, президент росії путін не готується до припинення вогню.

«путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше», — сказав Зеленський.

«Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації», — додав він.

За словами президента, російські війська переміщуються для нових наступальних операцій.

«Якщо хтось готується до миру, він (путін. — Авт.) цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій», — зазначив Зеленський.

Раніше повідомляли про те, що генсек НАТО спрогнозував наслідки переговорів Трампа і путіна щодо припинення війни в Україні.

14

