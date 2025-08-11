- 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
- 22:33 «Знаю це з росії та з розмов з усіма. Будуть хороші і деякі погані речі для обох»: що сказав Трамп про війну, Зеленського і путіна
- 22:01 Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують
- 21:31 Заспівати «дорослим» голосом: Селена Гомес хоче переробити одну зі своїх старих пісень
- 21:02 Плями від трави на вашому улюбленому одязі: допоможуть ефективні домашні засоби
- 20:46 «Польові лілії, про які говорив у проповіді Ісус Христос, відкривають одну з життєвих істин», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:33 За мить до довгоочікуваної зустрічі: батько 3 дітей загинув, коли повертався з полону додому
- 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну антикорупційну зачистку в Дніпропетровський області
- 20:06 Соковита курка, ніжні кабачки та макарони у вершковому соусі: рецепт найсмачнішого обіду
- 19:54 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:42 Йтиметься про територію: Рютте спрогнозував наслідки переговорів путіна і Трампа 15 серпня
- 19:19 В житті більше не повернусь: популярна акторка поділилася досвідом
Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
Поки президент США анонсує конструктивний діалог з російським диктатором володимиром путіним щодо завершення війни росії проти України, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом висловив сподівання на реальний шанс досягти миру. Про це Зеленський повідомив у соцмережі.
«Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека — гарантованою. Це важливо не лише для України — для кожної європейської країни», — написав Зеленський.
Пізніше, у вечірньому зверненні, президент України заявив, що, за даними розвідки, президент росії путін не готується до припинення вогню.
«путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше», — сказав Зеленський.
«Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації», — додав він.
За словами президента, російські війська переміщуються для нових наступальних операцій.
«Якщо хтось готується до миру, він (путін. — Авт.) цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій», — зазначив Зеленський.
Раніше повідомляли про те, що генсек НАТО спрогнозував наслідки переговорів Трампа і путіна щодо припинення війни в Україні.14
