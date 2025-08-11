«Знаю це з росії та з розмов з усіма. Будуть хороші і деякі погані речі для обох»: що сказав Трамп про війну, Зеленського і путіна

Напередодні зустрічі з російським диктатором путіним на Алясці президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Його риторика викликала занепокоєння щодо можливих територіальних поступок і ролі України в переговорах.

Президент США серед іншого заявив, що під час повномасштабного вторгнення у 2022 році російська армія могла б дістатися Києва «за чотири години, якби рухалася по шосе». Однак Трамп вважає, що один російський генерал «ухвалив блискуче рішення їхати полями», що, як думає американський президент, начебто сповільнило російський наступ.

«Не знаю, хто цей генерал, але, знаючи владіміра, він уже точно не на посаді», — додав президент США.

Трамп назвав майбутній візит президента росії до США «великим виявом поваги», підкресливши, що це росія приїжджає до Америки, а не навпаки.

«путін приїжджає до нас, а не ми до нього. Це великий вияв поваги, — сказав Трамп про заплановану зустріч на Алясці 15 серпня. - Я говоритиму з володимиром путіним, і я збираюся сказати йому, що він має закінчити цю війну».

За словами Трампа, він сподівається на «конструктивну розмову» з путіним і заявив, що одразу після зустрічі на Алясці зателефонує європейським лідерам, а також президенту України.

«І я можу сказати: „Бажаю успіхів, продовжуйте воювати“. Або я можу сказати: „Ми можемо домовитися“. Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути», — вчергове заявив Трамп.

Президент США пояснив, чому Зеленський не був запрошений на зустріч на Алясці.

«Я б сказав, що він (Зеленський. — Авт.) міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. … Наступна зустріч буде між Зеленським і путіним, або Зеленським і путіним зі мною. Зрештою, я збираюся посадити їх двох в одну кімнату — зі мною чи без мене — і я думаю, що це питання вирішиться. Мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: „Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій“. Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями. Тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з росії та з розмов з усіма. Це буде на благо України. Будуть хороші речі — і деякі погані речі для обох», — цитує український журналіст в Вашингтоні Остап Яриш виступ Трампа.

Президент США відкрито говорив про можливість територіальних поступок з боку України, назвавши це «на благо України». Він визнав, що росія окупувала «дуже цінні території», зокрема прибережні зони, які, за його словами, є «найціннішою власністю».

«Ми змінимо лінії фронту, лінії зіткнення. Спробуємо повернути частину території для України», — сказав Трамп, додавши, що Зеленському «доведеться робити те, що він повинен».

Американський президент на брифінгу розповів про розмову з прем’єром Угорщини: «Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку — Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: „То чи може Україна перемогти росію?“ Він подивився на мене: „Яке дурне запитання“. Він сказав: „росія — величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Це воююча нація. Вони просто продовжують воювати“. Вони перемогли Гітлера, як і ми. Вони перемогли Наполеона. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, росія перемагає через війни».

Раніше цитували думку американського дипломата про те, що Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду

