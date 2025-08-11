- 19:54 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
Йтиметься про територію: Рютте спрогнозував наслідки переговорів путіна і Трампа 15 серпня
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що п'ятничний саміт між президентом Дональдом Трампом і диктатором путіним на Алясці стане важливим випробуванням у припиненні війни в Україні, пише ABC News.
«Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде випробування путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні, — сказав Рютте співведучому програми This Week на ABC News Джонатану Карлу. - Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і сподіваймося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що вона є суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє — звичайно, без обмежень щодо кількості власних військових. А для НАТО — без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. Президент США хоче покласти цьому край. Він хоче покласти край жахливим втратам життів».
Генеральний секретар НАТО також визнав реальність того, що росія контролює частину довоєнної території України.
«Питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України, — сказав він. — Коли йдеться про всі ці питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне де-юре визнання».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп зрадив Україну і Захід. «Незалежно від своїх мотивів, Трамп поводився саме так, як поводився б російський агент, не тільки стосовно України, але й висуваючи агресивні територіальні претензії до Данії та погрожуючи Канаді анексією», — пише Даніель Ханнан.19
