Під час воєнного стану виїзд з України для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений. Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Про це глава держави заявив під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

«Наразі є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині (кордону. — Авт.)», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це «позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».

Раніше «ФАКТИ» писали, як заброньованому від мобілізації оформити виїзд за кордон на відпочинок.

Справа в тому, що у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачається, що заброньовані військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу та перебувають на спеціальному військовому обліку. Але правила чітко регламентують, що виїжджати вони можуть лише у відрядження. А от щодо поїздки у відпустку, то чіткого нормативно-правового регулювання немає.

