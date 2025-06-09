Як заброньованому від мобілізації оформити виїзд за кордон на відпочинок: пояснює Мін'юст

Під час воєнного стану виїзд з України для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено — законодавство визначає категорії, які можуть перетнути державний кордон.

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Таке право є, зокрема, у тих, хто має бронь від мобілізації. Про те, що мають знати заброньовані, які збираються за кордон, а також про нюанси, що існують, розповіли в Мінюсті.

Річ в тому, що у Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачається, що заброньовані військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу та перебувають на спеціальному військовому обліку. Але правила чітко регламентують, що виїжджати вони можуть лише у відрядження. А ось щодо поїздки у відпустку, то чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Фото Мінюсту

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Фото Мінюсту

Фото Мінюсту

«Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України. Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2−14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки», — зазначають у міністерстві.

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Які документи потрібні заброньованим для виїзду за кордон:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи «Оберіг»);

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Тим, хто зібрався виїхати з України у відпустку, в Мінюсті радять консультуватися перед поїздкою з ДПСУ. Адже остаточне рішення приймається індивідуально — на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Нагадаєамо, що раніше народний депутат України Федір Веніславський не виключав, що в парламент можуть подати прєкт закону, який би скасував обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23−24 років.

Фото ДПСУ

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