Кабмін розширив перелік осіб, які мають право на виїзд з України у воєнний час: хто до нього увійшов

Кабінет міністрів, який нещодавно змінив правила перетину кордону волонтерами, планує розширити перелік категорій військовозобов'язаних, які наразі мають право перетнути кордон.

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Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гочаренко, посилаючись на проєкт урядової постанови «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України»:

За його словами, йдеться про громадян з відстрочкою і про тих, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій

Ще одна категорія — члени сімей військовослужбовця (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), який посмертно став Героєм України.

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Нагадаємо, що раніше Мінкульт скасував видачу листів, що сприяли митцям та журналістам перетинати кордон. В міністерстві запропонували прописати чітки правила для цих категорій в урядовій постанові.

Фото з сайту loda.gov.ua

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