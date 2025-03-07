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Суспільство та люди

Кабмін розширив перелік осіб, які мають право на виїзд з України у воєнний час: хто до нього увійшов

15:01 7 березня 2025
Уряд готує зміни до постанови щодо правил перетину кордону. Фото ЛОДА

Кабінет міністрів, який нещодавно змінив правила перетину кордону волонтерами, планує розширити перелік категорій військовозобов'язаних, які наразі мають право перетнути кордон.

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гочаренко, посилаючись на проєкт урядової постанови «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України»:

За його словами, йдеться про громадян з відстрочкою і про тих, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій

Ще одна категорія — члени сімей військовослужбовця (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), який посмертно став Героєм України.

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Нагадаємо, що раніше Мінкульт скасував видачу листів, що сприяли митцям та журналістам перетинати кордон. В міністерстві запропонували прописати чітки правила для цих категорій в урядовій постанові.

Фото з сайту loda.gov.ua

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