Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу
Популярна співачка, представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona, яка звернулася до мережі, знову збирається на міжнародний пісенний конкурс. Цього разу мова йде про Дитяче Євробачення, яке у цьому році пройде у грудні в Грузії. alyona alyona стала авторкою пісень Нацвідбору.
- Знову на Євробаченні? — написала артистка на своїй сторінці у соціальній мережі та показала відео з репетицій. — Так! Але цього разу — на дитячому.
Маю велику честь бути сонграйтеркою Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025! Це неймовірний досвід і що найкрутіше — знайомство з талановитими дітьми, які вже зараз вражають своїм талантом, голосом та професіоналізмом.
Зовсім скоро ви побачите випуски Зіркової школи, але я не втрималась і хочу показати вам трішки закулісся вже зараз: атмосфера, команда, зйомки, репетиції.
Підписники відреагували на новину та поділилися враженнями від спілкування з зіркою.
- Клас! — написали у відповідь. — Зіркова школа — це крутезно!
- Було неймовірно, — поділилися у мережі.
- Найкращі, дякую, що підтримуєте наше майбутнє, — додали у коментарях.
Нагадаємо, музична продюсерка Нацвідбору дитячого Євробачення співачка Світлана Тарабарова.32
