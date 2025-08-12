Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу

Популярна співачка, представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona, яка звернулася до мережі, знову збирається на міжнародний пісенний конкурс. Цього разу мова йде про Дитяче Євробачення, яке у цьому році пройде у грудні в Грузії. alyona alyona стала авторкою пісень Нацвідбору.

- Знову на Євробаченні? — написала артистка на своїй сторінці у соціальній мережі та показала відео з репетицій. — Так! Але цього разу — на дитячому.

Маю велику честь бути сонграйтеркою Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025! Це неймовірний досвід і що найкрутіше — знайомство з талановитими дітьми, які вже зараз вражають своїм талантом, голосом та професіоналізмом.

Зовсім скоро ви побачите випуски Зіркової школи, але я не втрималась і хочу показати вам трішки закулісся вже зараз: атмосфера, команда, зйомки, репетиції.

Підписники відреагували на новину та поділилися враженнями від спілкування з зіркою.

- Клас! — написали у відповідь. — Зіркова школа — це крутезно!

- Було неймовірно, — поділилися у мережі.

- Найкращі, дякую, що підтримуєте наше майбутнє, — додали у коментарях.

Нагадаємо, музична продюсерка Нацвідбору дитячого Євробачення співачка Світлана Тарабарова.

