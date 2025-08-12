41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу

20:15 12 серпня 2025
alyona alyona повертається на Євробачення як автор пісень для Дитячого конкурсу-2025

Популярна співачка, представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona, яка звернулася до мережі, знову збирається на міжнародний пісенний конкурс. Цього разу мова йде про Дитяче Євробачення, яке у цьому році пройде у грудні в Грузії. alyona alyona стала авторкою пісень Нацвідбору.

- Знову на Євробаченні? — написала артистка на своїй сторінці у соціальній мережі та показала відео з репетицій. — Так! Але цього разу — на дитячому.

Маю велику честь бути сонграйтеркою Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025! Це неймовірний досвід і що найкрутіше — знайомство з талановитими дітьми, які вже зараз вражають своїм талантом, голосом та професіоналізмом.

РЕКЛАМА

Зовсім скоро ви побачите випуски Зіркової школи, але я не втрималась і хочу показати вам трішки закулісся вже зараз: атмосфера, команда, зйомки, репетиції.

Підписники відреагували на новину та поділилися враженнями від спілкування з зіркою.

РЕКЛАМА

- Клас! — написали у відповідь. — Зіркова школа — це крутезно!

- Було неймовірно, — поділилися у мережі.

- Найкращі, дякую, що підтримуєте наше майбутнє, — додали у коментарях.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, музична продюсерка Нацвідбору дитячого Євробачення співачка Світлана Тарабарова.

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Свіщов&nbsp;— інвестор та меценат

Олександр Свіщов відкрив на Львівщині один із найбільших заводів з переробки риби в Україні

Гороскоп 13-14 серпня. Фото Pixabay

Дні, коли щастить в усьому: які знаки зловлять хвилю успіху 13−14 серпня

Картопля буже дорожчати у вересні-жовтні, фото з відкритих джерел

Із закупівлею не зволікайте: яких цін на картоплю чекати восени

Катерина Реп&#39;яхова розіграла Віктора Павлика

Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів