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Режим виживання: популярна співачка звернулася до мережі
Популярна співачка alyona alyona, яка повернулася з великого туру Канадою, зізналася у своїх почуттях. За словами реперки, зараз вона переживає складний час і знаходить порятунок у перебуванні наодинці з собою. На своїй сторінці у соціальній мережі alyona alyona виклала світлини, на яких позує на фоні природи, та мотиваційний допис.
«Бачити красу у всьому, навіть коли всередині шторм, — написала артистка. — Зараз непросто. Особливо в ті дні, коли не висипаєшся ночами, коли тіло й розум працюють на межі, а сил обмаль. У такі моменти твій організм переходить у режим виживання.
Тоді мені потрібно побути з собою наодинці. Природа — мій порятунок. Я шукаю місце, де можна зависнути в тиші. Де можна просто бути. Без телефону. Без зв’язку. Без обов’язків. Дати собі годину, щоб мовчати, плакати, кричати, якщо треба. А потім — дихати глибше. І бачити красу знову".
Підписники розділили зі співачкою її почуття та розповіли про свої «рецепти» виживання.
«Живемо у моменті та насолоджуємося моментом, — написали у відповідь. - А ще дуже допомагає наша рідна музика».
«Йду в гори, — зізналися у мережі. — Там ні звʼязку, і краси ще більше»
«Йду на прогулянку в ліс, беру морозиво, ховаю телефон, працює завжди», — поділилися досвідом.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка Надя Дорофєєва поділилася світлинами з відпочинку.192
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