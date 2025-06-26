Режим виживання: популярна співачка звернулася до мережі

Популярна співачка alyona alyona, яка повернулася з великого туру Канадою, зізналася у своїх почуттях. За словами реперки, зараз вона переживає складний час і знаходить порятунок у перебуванні наодинці з собою. На своїй сторінці у соціальній мережі alyona alyona виклала світлини, на яких позує на фоні природи, та мотиваційний допис.

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«Бачити красу у всьому, навіть коли всередині шторм, — написала артистка. — Зараз непросто. Особливо в ті дні, коли не висипаєшся ночами, коли тіло й розум працюють на межі, а сил обмаль. У такі моменти твій організм переходить у режим виживання.

Тоді мені потрібно побути з собою наодинці. Природа — мій порятунок. Я шукаю місце, де можна зависнути в тиші. Де можна просто бути. Без телефону. Без зв’язку. Без обов’язків. Дати собі годину, щоб мовчати, плакати, кричати, якщо треба. А потім — дихати глибше. І бачити красу знову".

«Бачити красу у всьому, навіть коли всередині шторм", - написала артистка (Фото Instagram)

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Підписники розділили зі співачкою її почуття та розповіли про свої «рецепти» виживання.

«Живемо у моменті та насолоджуємося моментом, — написали у відповідь. - А ще дуже допомагає наша рідна музика».

«Йду в гори, — зізналися у мережі. — Там ні звʼязку, і краси ще більше»

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«Йду на прогулянку в ліс, беру морозиво, ховаю телефон, працює завжди», — поділилися досвідом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка Надя Дорофєєва поділилася світлинами з відпочинку.

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