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Шоу-бізнес

Все тільки починається: популярна співачка зворушила мережу

15:53 12 лютого 2025
Світлана Тарабарова

Популярна співачка, музична продюсерка Нацвідбору на дитяче «Євробачення» Світлана Тарабарова, яка розчулила сімейними світлинами, знову зворушила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та допис, у якому пояснює свій теперішній стан. На фото артистка позує у чорно-білому вбранні, сидячи на стільці.

«Думати, що все тільки починається, набагато приємніше, ніж розводити зраду, депресувати, — поділилася думками Світлана та закликала. — Приєднуйтеся!«

Підписники співачки, яка вже втретє стала мамою, підтримали її думку та відмітили, що вона чудово виглядає.

«4 роки на вашій стороні, і я щаслива!» — поділилися почуттями.

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«Як же добре усвідомлювати, що ти на світлій стороні», — підтримали артистку у коментарях.

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«Це щось неймовірне!» — відреагували на світлини Тарабарової.

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