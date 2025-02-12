Все тільки починається: популярна співачка зворушила мережу
Популярна співачка, музична продюсерка Нацвідбору на дитяче «Євробачення» Світлана Тарабарова, яка розчулила сімейними світлинами, знову зворушила мережу. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала світлини та допис, у якому пояснює свій теперішній стан. На фото артистка позує у чорно-білому вбранні, сидячи на стільці.
«Думати, що все тільки починається, набагато приємніше, ніж розводити зраду, депресувати, — поділилася думками Світлана та закликала. — Приєднуйтеся!«
Підписники співачки, яка вже втретє стала мамою, підтримали її думку та відмітили, що вона чудово виглядає.
«4 роки на вашій стороні, і я щаслива!» — поділилися почуттями.
«Як же добре усвідомлювати, що ти на світлій стороні», — підтримали артистку у коментарях.
«Це щось неймовірне!» — відреагували на світлини Тарабарової.
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