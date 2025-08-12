- 12.08 22:01 Смажений перець на зиму: рецепт без стерилізації, який зберігає літо в банці
«Динамо» бездарно програло на Кіпрі та вилетіло до Ліги Європи: відеоогляд матчу
У вівторок, 12 серпня, чемпіон УПЛ київське «Динамо», яке поступилося «Пафосу» в номінально домашньому поєдинку в Польщі (0:1), провело проти найсильнішого клубу Кіпру в Лімасолі матч-відповідь 3-го відбірного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь
«Пафос» (Кіпр) — «Динамо» (Україна) — 2:0
«Динамо»: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Михавко, Попов (Біловар, 65), Тимчик, Бражко, Шапаренко, Буяльський (Герреро, 60), Кабаєв (Пономаренко, 78), Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78).
Голи: Оршич (2), Коррея (55).
Багато вболівальників і фахівців перед грою у відповідь сходилися на думці, що підопічним Олександра Шовковського, попри осічку в Любліні, під силу пройти легіонерський склад «Пафоса» навіть у нестерпну кіпрську спеку. Здавалося, потрібно всього-нічого — гарячі серця, холодні голови, швидкі ноги, майстерність і везіння.
Виправляти ситуацію Шовковський довірив дев'ятьом футболістам, які розпочинали першу зустріч суперників, а ще Кабаєву та Буяльському, котрі замінили Михайленка та Піхальонка.
І «Динамо» не стало обнадіювати своїх уболівальників, колективно начудивши біля своїх воріт разом із голкіпером Нещеретом вже на 2-й хвилині. Хорват Оршич забивав у порожні ворота — 1:0.
Думаєте, хоча б після цього у хлопців у білих футболках зіграло самолюбство? Ні. Ба більше, швидкі, технічні та навчені футболісти «Пафоса» після «привозів» Дубінчака та Тимчика могли закривати двоматчеве протистояння вже за перші пів години зустрічі у Лімасолі.
А що ж у відповідь? До перерви — непоганий шанс забити у Буяльського і непотрібні закиди м'яча вперед «на авось». Більше того, замість того, щоб зчепити зуби і боротися, Ванат і компанія почали тишком-нишком мстити своїм кривдникам підленькими ударниками. Як професіонали низького штибу…
Після перерви «Пафос» із панського плеча продовжив «навчання» гравців чемпіона України. І річ не в ще одному голі Корреї. Просто рівень нинішніх футболістів «Динамо» — не для вирішення навіть більш-менш серйозних завдань у Європі. А може, в них просто вчителі такі?.. У будь-якому разі, поки мучаться разом, чому, що найстрашніше, вболівальники вже не дивуються.
Знову без Ліги чемпіонів. Тепер динамівці 21 та 28 серпня змагатимуться за потрапляння до основного турніру Ліги Європи з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перша зустріч завершилася гостьовою перемогою чемпіона Ізраїлю — 2:1.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на старті кваліфікації Ліги чемпіонів без проблем пройшло мальтійський «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Динамо»112
