- 29.07 22:53 «Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» і гарантувало собі основну стадію єврокубків: відеоогляд матчу
- 29.07 22:27 Що подарувати босові на день народження: також важливо знати, які подарунки недоречні
- 29.07 21:59 Літній пиріг від гастроблогерки Марини Гармаш: делікатес, який готується просто
- 29.07 21:30 Хоче, щоб усі були щасливі: Елтон Джон взявся мирити Бекхемів із сином
- 29.07 21:03 Домашній засіб для щоденного чищення ванн: ефективний та доступний
- 29.07 20:35 У перші дні війни став на захист України: на Донеччині поліг механізатор з Вінниччини
- 29.07 20:08 Кабачковий млинець з фореллю: ідеальний варіант для сніданку
- 29.07 19:52 Дрони-перехоплювачі не панацея від БПЛА: експерт розповів, у чому мінус такої стратегії
- 29.07 19:31 Ракам — «Туз мечів» та осяяння, Скорпіонам — «Маг» та нові горизонти: Таро-прогноз на 30 липня
- 29.07 19:17 Вже заздрю: ведучий «Холостяка» вперше «засвітив» учасниць нового сезону
- 29.07 18:41 По квартирах киян ходять інспектори: що важливо знати
- 29.07 18:30 Кабачкова лазанья: без тіста та зайвого жиру
«Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» і гарантувало собі основну стадію єврокубків: відеоогляд матчу
У вівторок, 29 липня, київське «Динамо», яке розгромило «Хамрун Спартанс» у гостях (3:0), провело проти найсильнішого клубу Мальти в польському Любліні номінально домашній поєдинок 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь
«Динамо» (Україна) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:0
«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв (Тимчик, 73), Бражко, Піхальонок (Яцик, 73), Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Кабаєв (Супряга, 46), Ванат (Пономаренко, 46)
Голи: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82).
Комфортний рахунок першої зустрічі дозволяв підопічним Олександра Шовковського з оптимізмом дивитись у найближче єврокубкове майбутнє. Але «біло-сині» за всіх негараздів у своїй грі мали перемагати острів'ян і за рідних уболівальників, яких, так уже розпорядилася війна, перебралося до Польщі чимало. Навіть з урахуванням того, що «Динамо» цього вечора не могло розраховувати на травмованих Буяльського та Рубчинського, а також на колумбійця Торреса, у якого загинув батько. І з огляду на серйозну ротацію у складі.
Вже до перерви голи Ваната та Бражка забезпечили «біло-синім» комфортну перевагу. Але ж це не підстава часом валяти дурня у другому таймі? Так, Михавко забив третій, забезпечивши 6:0 за сумою двох зустрічей, але питання щодо гри і щодо «Динамо» та ставленню гравців до справи, як і раніше, є. Хоча були й приємні моменти. Як би там не було, таких «здобних мальтійських булочок» точно не буде.
У 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів «Динамо», яке забезпечило собі участь у груповій стадії як мінімум Ліги конференцій, за підсумками жеребкування у Ньоні зіграє 5 або 6 та 12 серпня з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перший поєдинок суперників на Кіпрі завершився внічию — 1:1, а зустріч у відповідь відбудеться 30 липня в сербському місті Бачка Топола, оскільки ізраїльські клуби (як і українські) приймають суперників на нейтральних полях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції відбірний матч Ліги Європи «Шахтар» — «Бешикташ».
Фото ФК «Динамо»85
Читайте нас у Facebook
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів