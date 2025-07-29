«Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» і гарантувало собі основну стадію єврокубків: відеоогляд матчу

У вівторок, 29 липня, київське «Динамо», яке розгромило «Хамрун Спартанс» у гостях (3:0), провело проти найсильнішого клубу Мальти в польському Любліні номінально домашній поєдинок 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Динамо» (Україна) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:0

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв (Тимчик, 73), Бражко, Піхальонок (Яцик, 73), Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Кабаєв (Супряга, 46), Ванат (Пономаренко, 46)

РЕКЛАМА

Голи: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82).

Комфортний рахунок першої зустрічі дозволяв підопічним Олександра Шовковського з оптимізмом дивитись у найближче єврокубкове майбутнє. Але «біло-сині» за всіх негараздів у своїй грі мали перемагати острів'ян і за рідних уболівальників, яких, так уже розпорядилася війна, перебралося до Польщі чимало. Навіть з урахуванням того, що «Динамо» цього вечора не могло розраховувати на травмованих Буяльського та Рубчинського, а також на колумбійця Торреса, у якого загинув батько. І з огляду на серйозну ротацію у складі.

Вже до перерви голи Ваната та Бражка забезпечили «біло-синім» комфортну перевагу. Але ж це не підстава часом валяти дурня у другому таймі? Так, Михавко забив третій, забезпечивши 6:0 за сумою двох зустрічей, але питання щодо гри і щодо «Динамо» та ставленню гравців до справи, як і раніше, є. Хоча були й приємні моменти. Як би там не було, таких «здобних мальтійських булочок» точно не буде.

РЕКЛАМА

У 3-му відбірному раунді Ліги чемпіонів «Динамо», яке забезпечило собі участь у груповій стадії як мінімум Ліги конференцій, за підсумками жеребкування у Ньоні зіграє 5 або 6 та 12 серпня з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перший поєдинок суперників на Кіпрі завершився внічию — 1:1, а зустріч у відповідь відбудеться 30 липня в сербському місті Бачка Топола, оскільки ізраїльські клуби (як і українські) приймають суперників на нейтральних полях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції відбірний матч Ліги Європи «Шахтар» — «Бешикташ».

Фото ФК «Динамо»

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook