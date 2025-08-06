«Динамо» програло «Пафосу» домашній матч відбору Ліги чемпіонів: відеоогляд поєдинку

У вівторок, 5 серпня, київське «Динамо», яке двічі розгромило мальтійський «Хамрун Спартанс» (3:0 у гостях, 3:0 на своєму полі), провело в польському Любліні номінально домашній поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Кіпру «Пафоса».

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Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації. Перший матч

«Динамо» (Україна) — «Пафос» (Кіпр) — 0:1

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко (Кабаєв, 66), Піхальонок (Буяльський, 79), Шапаренко, Бражко, Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат.

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Гол: Андерсон Сілва (84).

Багато років кіпрські клуби були для представників України у єврокубках чи не хлопчиками для биття. Починаючи з 1973 року і закінчуючи 2022-м, наші команди жодного разу не програли острів'янам (чотири перемоги, дві нічиї). Але останнім часом кіпріоти з іноземними тренерами та купою легіонерів підкладають українцям свиню за свинею. Досить згадати, що «Дніпро-1» двічі постраждав від АЕКа (0:3 та 1:2 у 2022-му, а також 0:1 та 0:0 у 2023-му). Не змогло впоратися з АЕКом і «Динамо» (0:1, 3:3 2023-го).

Не ликом шитий і «Пафос», який уже встиг насолити цього сезону ізраїльському «Маккабі» з Тель-Авіва (1:1 вдома та 1:0 на нейтральному полі). Під керівництвом іспанця Хуана Карлоса Карседо, який свого часу працював з Унаї Емері у тренерських штабах «Валенсії», московського «Спартака», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсенала», грають 18 легіонерів з 11 країн (Греція, Іспанія, Нідерланди, Мозамбік, Бразилія, Португалія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція і Хорватія). Кіпріоти навіть примудрилися підписати легендарного бразильця Давида Луїса, але 38-річний ексзахисник «Бенфіки», «Челсі», «ПСЖ» та «Арсенала» пропустить матчі з киянами через травму.

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Як би там не було, «Динамо» зіштовхнулося з досить досвідченими та навченими футболістами (що було зрозуміло заздалегідь). Могло виграти (Ванат з п'яти метрів без перешкод ударив головою «по літаках», а пізніше рефері після перегляду VAR відмінив пенальті у ворота кіпріотів), могло зіграти внічию, могло програти. Програло. На 84-й хвилині бразилець Андерсон Сілва наочно продемонстрував Дубінчаку, Нещерету та іншим, що індивідуальну майстерність у супермаркеті не купиш. Поки що нинішнє «Динамо» — сильніше за чемпіона Мальти і слабкіше за чемпіона Кіпру.

Про тих небожителів з основного раунду Ліги чемпіонів, до компанії яких прагнуть потрапити підопічні Шовковського (а ще більше, схоже, через щонайменше 18 мільйонів євро призових боси клубу), поки що можна лише мріяти. Зустріч у відповідь суперників відбудеться 12 серпня в Лімасолі. Чемпіони України, які поки що нічого не досягли в Європі як команда, мають ще як мінімум 90 хвилин, щоб довести — чемпіон Кіпру не сильніший. Адже ваші дружини та подруги досі напевно впевнені, що вони одружені або зустрічаються з крутими футболістами.

До речі, у разі проходу «Пафоса» кияни оскаржать путівку до основного раунду Ліги чемпіонів із переможцем пари «Лех» (Польща) — «Црвена Звезда» (Сербія), а у разі невдачі зіграють у раунді плей-оф Ліги Європи з сильнішим у протистояння «Хамрун Спартанс» (Мальта) та «Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль). В першій зустрічі ізраїльтяни вирвали перемогу у гостях — 2:1 (Ревіво, 79, Мадмон, 90+6 — Коффі, 71, з пенальті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію відбірного поєдинку Ліги Європи «Панатінаїкос» — «Шахтар».

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Фото ФК «Динамо»

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