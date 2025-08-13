Знімок топлес з матір’ю та вінтажна сукня: Нікола Пельтц показала фото з афтепаті другого весілля з Брукліном Бекхемом

- 09:26 Українцям готують масштабні зміни щодо пенсій: про що йдеться
Нікола Пельтц поділилася в інстаграмі фото з афтепаті свого другого весілля з Брукліном Бекхемом, на якому вони оновили клятви через три роки після того, як стали чоловіком і дружиною.
Судячи з знімків, 30-річна Пельтц постала перед гостями у вінтажній сукні Dolce & Gabbana Blue Butterfly 1998 року, а серед гостей були Едріан Броуді та його кохана, колишня дружина Харві Вайнштейна Джорджіна Чапмен.
У мережі увагу користувачів також привернули фото з вечірки, на яких Пельтц позує топлес зі своєю матір'ю. У зв'язку з цим деякі вирішили, що модель таким чином намагається знову повторити за своєю свекрухою Вікторією Бекхем, яка теж любила епатувати публіку і з якою вони зараз перебувають у напружених стосунках.
Як відомо, друге весілля Пельтц і Бекхема відбулося 2 серпня у маєтку батька Миколи, мільярдера Нельсона Пельтца, у Бедфорді. Для урочистостей Нікола одягла весільне вбрання своєї матері Клаудії. Примітно, що нікого із родичів Брукліна, який уже півроку не спілкується з батьками, Девідом та Вікторією Бекхем, на церемонію не запросили.
Нікола та Бруклін разом уже п'ять років. 2022 року вони зіграли масштабне весілля у Флориді з трьома сотнями гостей, серед яких були Гордон Рамзі, Єва Лонгорія, Серена Вільямс. З чуток, перед церемонією вибухнув скандал через те, що наречена відмовилася одягати сукню бренду свекрухи Victoria Beckham і не стала залучати її до підготовки урочистостей. Пізніше вони налагодили стосунки, виходили разом у світ і відзначали свята, але нещодавно між ними знову сталася суперечка.
Бруклін та Нікола проігнорували показ Вікторії та не прийшли на її день народження. Крім того, подружжя пропустило ювілей Девіда Бекхема, а також давно не згадує родичів у соцмережах. За даними ЗМІ, Нікола вважає батьків чоловіка «токсичними», а сам Бруклін нібито не хоче спілкуватися з ними. При цьому із сім'єю дружини Бруклін налагодив теплі стосунки: нещодавно пара відзначила 83-річчя батька Миколи та відпочивала разом із її рідними на півдні Франції.
Нагадаємо, нещодавно Елтон Джон взявся мирити Бекхемів зі старшим сином та невісткою.
Фото: nicolaannepeltzbeckham/Instagram
