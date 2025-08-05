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Бекхеми лайків не поставили: сімейство проігнорувало церемонію Брукліна та Ніколи Пельтц

13:54 5 серпня 2025
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем, фото https://www.instagram.com/p/DEWinDKsVmT/?img_index=1

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц так довго ігнорували святкування членів родини Бекхемів, що не могли не «нарватися» на відповідь з їхнього боку.

Так, днями Бруклін і Нікола, які разом вже понад три роки, провели зворушливу церемонію, під час якої виголосили свої весільні клятви. Про це пише Daily Mail з посиланням на джерело у близькому оточенні пари.

«Це був особливий момент, щоб відсвяткувати кохання та відданість один одному, а також створити значний спільний спогад», — розповів інсайдер видання.

Проте свято пройшло поза увагою з боку сімейства Бекхемів. Ні Девід і Вікторія, ні Ромео чи Круз не відзначили річницю в соцмережах, не поставили лайків і не залишили коментарів під постами щасливого подружжя.

І хоч інсайдер жалкує, що подія вийшла такою сумною, його почуття, видно, навряд чи знайшли відгук у будь-кого з чималої родини Вікторія та Девіда.

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Адже Бруклін зближується з рідними дружини, віддаляючись від своїх власних. Зокрема нещодавно він публічно привітав тестя-мільярдера. Нагадаємо, 26-річний Бруклін та 30-річна Нікола разом з жовтня 2019 року. Їхні заручини відбулося влітку 2020-го, а розкішне весілля відбулося 9 квітня 2022 року в сімейному маєтку нареченої у Флориді.

Нагадаємо, нещодавно Елтон Джон взявся мирити Бекхемів зі старшим сином та невісткою.

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